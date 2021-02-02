Sınır güvenliği aramalarında 15 adet havalı tüfek ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Van ve Hakkari illerinde sınır güvenliği için gerçekleştirilen devriye ve keşif aramalarında yüklü miktarda uyuşturucu madde, kaçak sigara ve 15 adet havalı tüfeği ele geçirdiklerini belirtti.

Bakanlık yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

“Hudut Kartallarımız sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda; Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, 15 adet havalı tüfek, 15.660 gr esrar, 430 paket sigara ve 7 adet cep telefonu ele geçirildi.”



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