İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "SGRS projesiyle sınır güvenlik alt yapımıza denizlerimizi de entegre ediyoruz. Bu da muhteşem bir projedir. Ege, Karadeniz ve Akdeniz. Üçü de artık gözetleme sahamızın içerisinde olacak." dedi.

Soylu, Kızılcahamam'daki bir otelde, "Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı Yönetici Semineri"nde yaptığı konuşmada, 2000 yılında dünyada 20,1 milyon kişinin sığınmacı ve mülteci statüsünde bulunduğunu, bu rakamın 2017 yılı itibarıyla 71,4 milyon kişi olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, son 20 yıldaki artış hızıyla giderse, bu rakamın 2050 yılı için 405 milyon kişi olarak hesaplandığını bildiren Soylu, göçmen ve mülteci üzerinden hesaplanan bu rakamların aslında sınır güvenliği ve hudut meselesine gelince daha da karmaşık bir hal aldığını ifade etti.

Soylu, 2017 yılında dünyada 1 milyar 322 milyon kişinin seyahat ettiğini, Türkiye 2017'de en çok turist çeken ülkeler sıralamasında 6'ncı sırada yer aldığını dile getirdi.