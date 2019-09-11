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Sınır hattına beton blok sevkiyatı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 11:36 | Son Güncelleme

SURİYE’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge için Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulduğu Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin sınır hattına beton bloklar sevk edildi.

Sınır hattına beton blok sevkiyatı

Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- SURİYE’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge için Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulduğu Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin sınır hattına beton bloklar sevk edildi. 4 TIR ile sınıra sevk edilen beton bloklar ile TSK’nın mevcut mevzilerindeki nöbet kulübelerinin güçlendirileceği belirtildi.
Fırat’ın doğusunda kalan terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgenin güvenli hale getirilmesi için Türkiye ile ABD tarafından Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 12 Ağustos günü Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Merkezin çalışmalara başlamasının ardından Türk ve ABD askerleri 3 kez havadan, geçer Pazar günü ise karadan ortak devriye faaliyeti yaptı.
Hareketliliğin her geçen gün arttığı, ABD’li Merkez ve Avrupa Kuvvetler Komutan yardımcısı olan iki korgeneralin gelişi öncesi Akçakale sınırında da yoğunluk yaşandı. Askeri araçların öncülük ettiği üzerinde beton bloklar yüklü olan 4 TIR, terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Telabyad sınırına sevk edildi. Beton blokların, TSK’nın mevcut mevzilerindeki nöbet kulübelerinin güçlendirilmesi için sevk edildiği belirtildi.
Öte yandan beton blokların sevk edildiği sırada teröristlerin kontrolündeki Telabyad’ın iç kesimlerinden yükselen yoğun duman Türkiye sınırından da görüldü.
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Sınır hattına beton blok sevkiyatıSınır hattına beton blok sevkiyatıSınır hattına beton blok sevkiyatıSınır hattına beton blok sevkiyatı

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