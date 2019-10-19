HABER

Sınır hattında hayat normale dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 13:46 | Son Güncelleme

  ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekatı’na ara verilmesinde 2’nci güne girildi.

ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekatı’na ara verilmesinde 2’nci güne girildi. Anlaşmanın sağlanmasının ardından bölgede sessizlik devam ederken, günlerdir tedirginliğin hakim olduğu Ceylanpınar’da hayat normale dönmeye başladı.
Ceylanpınar’ın karşısında bulunan Suriye’nin 70 bin nüfuslu Resulayn ilçesinde 9 Ekimde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusunca (SMO) Fırat'ın doğusunda oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla Barış Pınarı Harekatı başladı. Harekâtın başlaması üzerine sınırın sıfır noktasında bulunan Ceylanpınar’da vatandaşlar tahliye edilerek, çevredeki Viranşehir, Siverek ve Şanlıurfa’daki yakınlarının yerlerine ve misafirhanelere yerleştirildi. Şiddetli çatışmaların yaşandığı Resulayn’da ateşlenen havan mermileri Ceylanpınar’da 2 çocuğun şehit olmasına 45 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Yaşanan bu gerginlik üzerine belediye hoparlörlerinden vatandaşlara dışarı çıkmamaları konusunda sık sık uyarılar yapıldı. Harekat kapsamında Resulayn'daki terör örgütü YPG/PKK hedefleri havadan ve karadan nokta atışlarıyla imha edilerek, kentin büyük bölümünü TSK ve SMO kontrolü altına alındı. Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşma üzerine şiddetli çatışmaların yaşandığı Resulayn’da silah sesleri sustu. Evlerini terk eden Ceylanpınarlı vatandaşların endişesi ise azaldı.
GERGİN HAVA DAĞILDI
Resulayn’da sessizliğin hakim olması, Ceylanpınar’da günlerdir süren gergin havanın dağılmasını sağladı. Dün sabah saatlerinden itibaren ilçede son günlerde can korkusu nedeniyle kepenklerini kapatan esnaf iş yerlerini açarken, boş olan sokak ve caddeler de yeniden canlandı. Sınır hattındaki askerler ise güvenlikleri için kulübeler yerine zırhlı araç içerisinde nöbet tutmaya devam ediyor.
GAZETECİLER BÖLGEDEN AYRILIYOR
Barış Pınarı Harekatı'nı Ceylanpınar ilçesindeki Bayraktepe’de izleyen ve gün boyu canlı yayınlar yapan yerli ve yabancı basın kuruluşları ise çatışmaların sona ermesinin ardından ilçeden ayrılmaya başladı.

Görüntü Dökümü
-----------
-Ceylanpınar’da sokaklarda hayat normale dönmesi
-İş yerlerini açan esnaflar
-Minibüslerle ilçeye gelen vatandaşlar
-Resulayn’dan genel görüntü
-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 171-420MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

PARTNERRihanna kendi reklamını yaptıRihanna kendi reklamını yaptı
Midesinden 580 gram metal çıkarıldı, zehirlenme sonucu öldüMidesinden 580 gram metal çıkarıldı, zehirlenme sonucu öldü
(Özel haber) Muhtarlık görevini devraldığı babasına plaket takdim etti(Özel haber) Muhtarlık görevini devraldığı babasına plaket takdim etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnfaz koruma memuru intihar etti

İnfaz koruma memuru intihar etti

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Son dakika! MSB: PKK/YPG son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Mahkemede sanıktan pişkin sözler: İmkan verilmiyor

Mahkemede pişkin sözler: İmkan verilmiyor

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

Yarın bu yollar 07.00'de kapatılacak

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.