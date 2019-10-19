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Sınır hattında hayat normale dönüyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 15:08 | Son Güncelleme

RESULAYN’A KARŞI TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRDI Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu üyesi bir grup, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine geldi.

Sınır hattında hayat normale dönüyor (2)

RESULAYN’A KARŞI TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRDI
Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu üyesi bir grup, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine geldi. Ceylanpınar’da vatandaşlarla buluşan grup, daha sonra çatışmaların yaşandığı Resulayn’a bakan Bayraktepe’de görev yapan gazetecileri ziyaret etti. Bir gazi, ağaca çıkıp göğsünde taşıdığı Türk bayrağını, Resulayn’a karşı dakikalarca dalgalandırdı. Gazetecilere görevlerinde başarılar dileyen grup, ilçeden ayrıldı.
Öte yandan hayatın normale döndüğü Ceylanpınar'a vatandaşların dönüşleri devam ediyor. Çatışmaların başlamasıyla birlikte ilçeden ayrılan birçok aile, döndükleri evlerine havan ve roket atar mermisinin isabet ettiğini gördü. Aileler, enkaz kaldırmak için çalışmalara başladı.

Ali LEYLAK, Şafak SAĞ/ CEYLANPINAR (ŞANLIURFA), (DHA)
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Sınır hattında hayat normale dönüyor (2)Sınır hattında hayat normale dönüyor (2)Sınır hattında hayat normale dönüyor (2)Sınır hattında hayat normale dönüyor (2)

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