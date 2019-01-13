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Sınır hattında silah ve siren sesleri -2

YAŞAM HABERLERİ  | 13.01.2019 09:59 | Son Güncelleme

SURİYE’nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde duyulan yoğun silah ve siren sesleri, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerinde tedirginliğe neden oldu.

Şafak SAĞ-Hadi KURT/ŞANLIURFA, (DHA)- SURİYE’nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde duyulan yoğun silah ve siren sesleri, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerinde tedirginliğe neden oldu. Sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.

Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçeleri, sınırın diğer tarafından silah ve siren sesleri nedeniyle tedirginlik yaşadı. Terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn ve Tel Abyad’da akşam saatlerinde silah ve siren sesleri yükselmeye başladı. Teröristlerin rastgele havaya açtığı ateş açması sonrası Ceylanpınar’da hastaneye bir mermi isabet etti. Akçakale ve Ceylanpınar’da vatandaşlar tedirginlik yaşarken, güvenlik güçleri sınır hattında önlemleri üst seviyeye çıkardı. Silah atışları ve sirenlerin, İmralı’da cezasını çeken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan ile görüşmesi nedeniyle teröristlerin yaptığı kutlamalardan kaynaklandığı ileri sürüldü.

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