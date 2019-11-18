Sınır hattındaki öğrencilere telafi eğitimi veriliyor

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle eğitime ara verilen sınır ilçelerinde telafi eğitimlerine başlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu tarafından sınır ötesinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye’deki teröristler sınırdaki Türk yerleşim yerlerini hedef alarak saldırılarda bulunmuş, sınır hattındaki okullar ise operasyon süresince tatil edilmişti. Akçakale ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda bölgenin terör unsurlarından temizlenmesinin ardından eğitime başlandı. İlçede bir süre okula gidemeyen öğrenciler için ilk karnesiz ara tatili fırsatı değerlendirilerek telafi eğitimleri başladı. Türkiye genelindeki tüm okullar 1 haftalık ara tatile girerken, Akçakale’de 111 okulda bin 736 öğretmen, bin 109 derslikte 39 bin 514 öğrenciye telafi eğitimi vermeye devam ediyor. Öğrenciler bu süreçte geri kaldıkları dersleri telafi etmeye çalışacak, öğretmenler de bu süre zarfında öğrencileri müfredata yetiştirmeye çalışacak.

Sınır hattındaki öğrenciler, 28 kasım Cumartesi gününe kadar sürecek olan telafi dersleri nedeniyle memnun olduklarını ifade etti.

