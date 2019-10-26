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Sınır hattındaki özel harekat polislerine taraftarlardan destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 14:45 | Son Güncelleme

Alanyaspor taraftarları, sınır hattında görev yapan özel harekat polislerini ziyaret ederek, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi

KİLİS (AA) - Aytemiz Alanyaspor taraftarları, sınır hattında görev yapan özel harekat polislerini ziyaret edip, Barış Pınarı Harekatı'na destek oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor maçı için Gaziantep'e gelen Alanyaspor taraftarları, sınır hattındaki özel harekat polislerine ziyarette bulundu.

Şube personellerine getirdikleri yöresel meyvelerden ikram eden taraftarlar, daha sonra Öncüpınar Sınır Kapısı yanında görev yapan güvenlik güçlerini de ziyaret edip, Türk bayrağı ile "Bir ölür bin diriliriz, hep birlikte Türkiye'yiz" yazılı dev bir pankartı açtı.

Etkinlik, Norveçli olduğu öğrenilen bir taraftarın şube müdürü Murat Taş'a Aytemiz Alanyaspor forması hediye etmesinin ardından sona erdi.

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Aytemiz Alanyaspor Barış Pınarı Harekatı Gaziantep FK Kilis taraftar

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