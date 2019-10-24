"Sınır illerinin güvenliğinde muazzam bir mesafe alındı"

KİLİS (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Hamdolsun devletimizin gücü ve milletimizin iradesiyle önce Fırat Kalkanı arkasından Zeytin Dalı son olarak da Barış Pınarı operasyonları icra edilmek suretiyle Kilis başta olmak üzere sınır illerimizin güvenliğinin sağlanması bakımından muazzam bir mesafe alındı." dedi.

Çataklı, Türk Dil Kurumu (TDK) ve Türkiye Yazarlar Birliğinin katkılarıyla Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) ile Kilis Valiliği tarafından organize edilen "Muhacir Edebiyatı Sempozyumu"nun KİYÜ konferans salonunda düzenlenen açılış törenine katıldı.

Yaklaşık 3,5 yıl önce Kilis Valisi olarak geldiği kentte ciddi sıkıntıların yaşandığını hatırlatan Çataklı, o dönemlerde sınırın hemen dibinde terör örgütlerinin yuvalandığını ifade etti. Çataklı, o dönemde şehrin sürekli taciz altında olduğunu aktararak şöyle konuştu:

"Hamdolsun devletimizin gücü, milletimizin iradesiyle önce Fırat Kalkanı arkasından Zeytin Dalı son olarak da Barış Pınarı operasyonları icra edilmek suretiyle Kilis başta olmak üzere sınır illerimizin güvenliğinin sağlanması bakımından muazzam bir mesafe alındı. Kilis, nüfusu küçük olsa da bu ülkenin tarihinde çok önemli sorumluluklar yüklendi, önemli yükler omuzladı. Bu süreçte de Kilisli kardeşlerimiz sağlam durdular. Bu sabırlı duruşları için teşekkür ediyoruz."