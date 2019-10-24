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"Sınır illerinin güvenliğinde muazzam bir mesafe alındı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 12:54 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: - "Hamdolsun devletimizin gücü ve milletimizin iradesiyle önce Fırat Kalkanı arkasından Zeytin Dalı son olarak da Barış Pınarı operasyonları icra edilmek suretiyle Kilis başta olmak üzere sınır illerimizin güvenliğinin sağlanması bakımından muazzam bir mesafe alındı"

KİLİS (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Hamdolsun devletimizin gücü ve milletimizin iradesiyle önce Fırat Kalkanı arkasından Zeytin Dalı son olarak da Barış Pınarı operasyonları icra edilmek suretiyle Kilis başta olmak üzere sınır illerimizin güvenliğinin sağlanması bakımından muazzam bir mesafe alındı." dedi.

Çataklı, Türk Dil Kurumu (TDK) ve Türkiye Yazarlar Birliğinin katkılarıyla Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) ile Kilis Valiliği tarafından organize edilen "Muhacir Edebiyatı Sempozyumu"nun KİYÜ konferans salonunda düzenlenen açılış törenine katıldı.

Yaklaşık 3,5 yıl önce Kilis Valisi olarak geldiği kentte ciddi sıkıntıların yaşandığını hatırlatan Çataklı, o dönemlerde sınırın hemen dibinde terör örgütlerinin yuvalandığını ifade etti. Çataklı, o dönemde şehrin sürekli taciz altında olduğunu aktararak şöyle konuştu:

"Hamdolsun devletimizin gücü, milletimizin iradesiyle önce Fırat Kalkanı arkasından Zeytin Dalı son olarak da Barış Pınarı operasyonları icra edilmek suretiyle Kilis başta olmak üzere sınır illerimizin güvenliğinin sağlanması bakımından muazzam bir mesafe alındı. Kilis, nüfusu küçük olsa da bu ülkenin tarihinde çok önemli sorumluluklar yüklendi, önemli yükler omuzladı. Bu süreçte de Kilisli kardeşlerimiz sağlam durdular. Bu sabırlı duruşları için teşekkür ediyoruz."

Çataklı, Suriye ve göç denildiği zaman akla ilk olarak Kilis’in geldiğini belirterek buranın sadece bir sınır kenti olmadığını, aynı zamanda gönül coğrafyasının ortasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Kilis Valisi Recep Soytürk de Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ciddi sayıda muhacir olduğunu ancak nüfusuna oranla en fazla misafiri Kilis’in ağırladığını aktardı.

Bu durumun önemli ölçüde maliyeti de beraberinde getirdiğini anlatan Soytürk, şunları söyledi:

“Bizim toplam nüfusumuz 146 bin, Suriyeli nüfus sayımız 116 bin. Şehir merkezini düşünecek olursak Suriyeli ve Türk sayısı hemen hemen aynı. Tabii bunun bir maliyeti var. Belediyecilik ve yerel hizmetler bakımından çok ciddi bir yükümüz var. Diğer taraftan daha yeni yapılmış bir hastanemiz var, yetmiyor. Bu nedenle yeni bir hastane daha yapıyoruz."

Soytürk, eğitim alanında da bazı sıkıntılar olduğunu ve bunu gidermek için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Musa Kazım Arıcan ise Türk dilinin özellikle dijitalleşme, kültürel ve sosyal değişme sonucu yozlaşmayla karşı karşıya kaldığını belirterek "Bunun için edebiyatı daha güçlü kılmalıyız ve Türkçemize daha çok sahip çıkmalıyız. O yüzden bugünkü Muhacir Edebiyatı Sempozyumu çok önem arz ediyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Arıcan, protokol üyelerine kitap seti hediye etti.

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Kilis Kilis Valisi Recep Soytürk muhacir edebiyatı

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