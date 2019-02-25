Sınır kapalı olmasına rağmen 50 ton yardım Brezilya’dan Venezuela’ya girdi

Venezuela-Brezilya sınırının kapalı olmasına rağmen, 50 ton insani yardım ülkeye girdi.

Venezuela’da muhalifler, Devlet Başkanı Nicolas Maduro rejiminin getirdiği ablukaya ve sınırların kapatılmasına rağmen 50 ton insani yardımın Brezilya sınırından ülkeye girdiğini açıkladı. Ulusal Meclis İnsani Yardım Komisyonu Başkanı Miguel Pizarro, "Diğer yollardan da yüklerin bir kısmı girdi. Kısa süre sonra bunların nakliyesinin nerelere yapılacağını ve kimlerin yardımlardan yararlanacağını açıklayacağız” dedi.

Pizarro, yardım malzemelerinin Maduro rejiminin diğer insani yardımlar gibi yakmaması için gizli bir yerde güvende tutulduğunu açıklayarak, yardımlar arasında, besin takviyeleri, tıbbi malzemeler ve hijyen ürünlerinin de olduğunu bildirdi.

Bu arada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kolombiya-Venezüella sınırındaki gerginliğin yükselmesini endişeyle takip ettiğini açıkladı. Guterres, ölümcül gücün hiçbir koşulda kullanılmaması gerektiğini söyledi. Guterres, Venezuelalı sivillerin ölümünden şok geçirdiğini ve krizin daha fazla tırmanmaması için mümkün olan her şeyin yapması gerektiğinin de üzerinde durdu.

