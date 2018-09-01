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Sınır kapılarında dönüş yoğunluğu sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 00:52 | Son Güncelleme

Yaşadıkları ülkelere dönmeye devam eden gurbetçilerin sınır kapılarında oluşturduğu yoğunluk devam ediyor

EDİRNE (AA) - Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren ve yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçilerin sınır kapılarında oluşturduğu yoğunluk devam ediyor.

En çok tercih edilen sınır kapısı Kapıkule'den geçiş yapmak isteyen gurbetçiler, çift sıra 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 2 kilometrelik kuyruk oluşurken, İpsala, Pazarkule ve Dereköy sınır kapılarında da zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Bu arada, Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü ekipleri, gurbetçilere çay ve su ikramında bulunuyor.

Almanya'ya dönen Rafi Türker, Türkiye'deki tatilinin güzel geçtiğini belirterek, "40 senedir Almanya'da yaşıyorum. İki yıl önce yine böyle bir kuyruğa denk gelmiştim ve 14 saat beklemiştim. Ona rağmen yine araçla geldik ama çıkarken yine kuyrukta bekliyoruz. Çaresini yöneticiler bulacak. İzindeyken saatlerin nasıl geçtiğini bile fark etmiyorsun ama dönüş yolunda saatler geçmiyor." dedi.

Almanya'ya dönen Mehmet Ekinci ise tatilinin güzel geçtiğini, Yozgat'tan yola çıktığı ifade etti. 6 saattir kuyrukta beklediğini anlatan Ekinci, "Bundan sonra iki bin kilometre daha var. Gurbetçiler olarak yakınlarımızdan ayrıldığımız için üzgünüz. Onları gördüğümüz için mutlu olmuştuk ama iznimiz bitti. Kuyruklara da bir çözüm bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

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dönüş Kapıkule Pazarkule yoğunluk

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