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Sınır kapılarında kaçakçılara darbe

20.01.2021 14:38 | Son Güncelleme:
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GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 sınır kapısında 2020 yılında 82 milyon 345 bin TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kilis’in Öncüpınar, Çobanbey, Gaziantep’in Karkamış, Şanlıurfa’nın Akçakale ile Ceylanpınar sınır kapılarında kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenlendi.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 sınır kapısında 2020 yılında 82 milyon 345 bin TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.
GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kilis’in Öncüpınar, Çobanbey, Gaziantep’in Karkamış, Şanlıurfa’nın Akçakale ile Ceylanpınar sınır kapılarında kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenlendi. Türkiye’den, Suriye’ye veya Suriye’den Türkiye’ye kaçakçılık yapmak isteyen kişilere karşı 2020 yılında düzenlenen operasyonlarda 82 milyon 345 bin TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. 2019 yılına oranla yakalamada yüzde 134 oranında artış gerçekleşti. 2020 yılında 5 sınır kapasında 220 bin 678 paket sigara, 2 bin 117 cep telefonu, ziynet eşyası, altın, gümüş, uyuşturucu madde başta olmak üzere 82 milyon 345 bin TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.
GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar’ın bizzat sınır kapılarını ziyaret ederek, personelleri başarılarından dolayı tebrik ettiği öğrenildi.

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