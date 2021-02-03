HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadelede büyük başarı

Sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadelede büyük başarı

03.02.2021 14:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadelede büyük başarı

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kilis’in Öncüpınar ile Çobanbey sınır kapılarında kaçak ürün yakalamada geçen yıl yüzde 134 oranında artış sağlandı.Kilis’in Öncüpınar ile Çobanbey sınır kapılarında 2020 yılında kaçakçılıkla mücadele kapsamında Türkiye’den Suriye’ye, Suriye’den Türkiye’ye giriş çıkış yapan araçlar ile yayalar üzerinde yapılan aramalarda kaçak ürün yakalamada 2019 yılına oranla yüzde 134 artış gerçekleşti.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kilis’in Öncüpınar ile Çobanbey sınır kapılarında kaçak ürün yakalamada geçen yıl yüzde 134 oranında artış sağlandı.
Kilis’in Öncüpınar ile Çobanbey sınır kapılarında 2020 yılında kaçakçılıkla mücadele kapsamında Türkiye’den Suriye’ye, Suriye’den Türkiye’ye giriş çıkış yapan araçlar ile yayalar üzerinde yapılan aramalarda kaçak ürün yakalamada 2019 yılına oranla yüzde 134 artış gerçekleşti. GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Öncüpınar, Çobanbey, Karkamış, Akçakale ile Ceylanpınar sınır kapılarında kaçakçılara yönelik operasyonlarda 220 bin 678 paket sigara, 2 bin 117 cep telefonu, ziynet eşyası, altın, gümüş, uyuşturucu madde başta olmak üzere 82 milyon 345 bin TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı
MEB bursluluk sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı! MEB bursluluk sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı!
Cuma suresinin meali ve faziletiCuma suresinin meali ve fazileti

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

POMEM 8 bin polis alımı 2021... 27. Dönem POMEM sınavı tarihleri! 8 bin polis alımı ne zaman hangi tarihte?

27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?

Beline kadar yükselen suya giren polis büyük takdir topladı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Polisin yaptığı takdir topladı

2021 İOKBS bursluluk başvuru kılavuzu yayımlandı! İOKBS ne zaman yapılacak, başvuru nasıl yapılır? MEB bursluluk sınavı başvuru tarihi!

MEB bursluluk sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı!

Adana'da silahlı kavgada aynı aileden 7 kişi yaralandı

Bir ili karıştıran olay: 4'ü kadın 7 yaralı

Ümraniye'de kanalizasyon çalışmasında bir işçi toprak altında kaldı

Toprak altında kalan işçi için seferber oldular

Uludağ’da denetimler sıklaştı! Ekipler, sosyal mesafe uyarısı yapıyor

Uludağ’da denetimler sıklaştı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.