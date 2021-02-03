Sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadelede büyük başarı

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kilis’in Öncüpınar ile Çobanbey sınır kapılarında kaçak ürün yakalamada geçen yıl yüzde 134 oranında artış sağlandı.

Kilis’in Öncüpınar ile Çobanbey sınır kapılarında 2020 yılında kaçakçılıkla mücadele kapsamında Türkiye’den Suriye’ye, Suriye’den Türkiye’ye giriş çıkış yapan araçlar ile yayalar üzerinde yapılan aramalarda kaçak ürün yakalamada 2019 yılına oranla yüzde 134 artış gerçekleşti. GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Öncüpınar, Çobanbey, Karkamış, Akçakale ile Ceylanpınar sınır kapılarında kaçakçılara yönelik operasyonlarda 220 bin 678 paket sigara, 2 bin 117 cep telefonu, ziynet eşyası, altın, gümüş, uyuşturucu madde başta olmak üzere 82 milyon 345 bin TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildiği bildirildi.

