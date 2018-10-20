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Sınır kapılarında tır kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 10:17 | Son Güncelleme

Avrupa'ya giden tırlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 13, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 5 kilometre kuyruk oluşturdu

EDİRNE (AA) - Yurt dışına çıkış yapmak isteyen tırlar, sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere götürmek için yola çıkan tırlar nedeniyle sınır kapılarında kuyruk oluştu.

Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine tır kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 13, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 5 kilometreyi buldu.

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