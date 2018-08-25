Sınır kapılarındaki dönüş yoğunluğu azaldı

EDİRNE (AA) - Yıllık izinlerini tamamlayıp dönüş yoluna geçen, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Edirne'deki sınır kapılarında oluşturduğu yoğunluk azaldı.
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 9 peronda yoğun şekilde verdiği hizmet, Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ise gümrük önündeki çalışmalarıyla Kapıkule'deki araç kuyruğu 9 kilometreden yaklaşık 1 kilometreye kadar düştü.
Pazarkule, Hamzabeyli, İpsala ve Dereköy sınır kapılarında da yoğunluk azalırken, geçiş akıcı şekilde sağlanıyor.
Kapıkule Sınır Kapısı önünde, Edirne Belediyesi ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nca (YTB) vatandaşlara su ve seyyar tuvalet hizmeti veriliyor.
Bu arada, Kurban Bayramı'ndan bu yana 15 bin 144 araç ile 77 bin 645 gurbetçi Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.
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- "Bulgaristan tarafında daha çok bekliyoruz"
Almanya'ya dönen Derya Ünal, yaptığı açıklamada, sıcakta kuyrukta beklemenin zor olduğunu söyledi.
Geçen yıl kuyrukta 1 gün beklediğini ancak bu kez kuyrukların daha hızlı eridiğini belirten Ünal, "Ama gördüğümüz kadarıyla haberlerde falan kuyrukta çok bekleyen olmuş. Hafta başında işbaşı yapmak için erken çıktık yola. Buradan çabuk geçiyoruz ama Bulgaristan tarafında daha çok bekliyoruz." diye konuştu.
Belçika'ya dönen İlhan Şahin de Türkiye'de tatilinin güzel geçtiğini söyledi. Geçen yıla göre bu yıl daha sınır kapısında daha az kuyruk olduğunu anlatan Şahin, "Belirli yerlere seyyar tuvaletler konulmuş ve su ikram ediyorlar, güzel olmuş. Hasretimiz, özlemimiz vardı onu giderdik şimdi çalışmaya Belçika'ya dönüyoruz." dedi.
Avusturya'ya giden Osman Kaya da geçen yıl gurbetçilerin yola bıraktıkları çöpler konusunda çok eleştiri aldığını ve buna üzüldüklerini belirterek, yollara çöp konteynerleri konulmasını istedi.
Belçika'ya giden Mehmet Özkaraman ise yaklaşık 5 saatte gümrük kapısına geldiğini ve kuyrukların sıcakta herkesi çok etkilediğini ifade etti.
Bulgaristan ve Türkiye'nin yurt dışında yaşayan Türklerin yıllık izin dönemlerinde anlaşarak geçişleri kolaylaştırması gerektiğini aktaran Özkahraman, şunları kaydetti:
"Sabah sıraya girdim ancak gümrüğe geldik. Çok sıcak, kuyrukta beklemek zor oluyor. Buradan çıkınca diğer gümrüklerde de geçiş zor olacak. Bizim endişemiz Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan kapısında neler yaşayacağız. Gurbetçiler olarak kuyruklar kaderimiz oldu. Bunun çözümü için bir şeyler varsa, yetkililer diplomatik çözüm bulsunlar. Daha kolay gidip gelelim. Bu insanlar döviz bıraktı, paraları burada bıraktık tabiri caizse. Ekonomiye katkımız var, her şeyden önemlisi vatandaşız."
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