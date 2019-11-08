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Sınır kapısında 600 bin liralık kaçak elektronik sigara filtresi ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 14:14 | Son Güncelleme

ARTVİN'de Sarp Sınır Kapısı'nda piyasa değeri 600 bin TL olan kaçak elektronik sigara filtresi ele geçirildi.

ARTVİN, (DHA) - ARTVİN'de Sarp Sınır Kapısı'nda piyasa değeri 600 bin TL olan kaçak elektronik sigara filtresi ele geçirildi. Olayla ilgili TIR sürücüsü İ.Y. gözaltına alındı.
Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen İ.Y.’nin kullandığı TIR'da şüphe üzerine arama yaptı.
TIR'da, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmaya çalışılan piyasa değeri 600 bin TL olan 22 bin 80 paket elektronik sigara filtresi ele geçirildi. Sürücü İ.Y. gözaltına alınırken, kaçak elektronik sigara filitrelerine el konuldu.
Öte yandan Sarp Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerince yılın 9 ayında kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan elektronik sigara ve türevi cinsi eşya yurda illegal şekilde sokulmak istenirken yakalandığı belirtildi.

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