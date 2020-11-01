HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sınır kapısında bin 380 adet tarihi sikke ele geçirildi

Sınır kapısında bin 380 adet tarihi sikke ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 11:46 | Son Güncelleme

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’nda Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan bir araçta bin 380 adet tarihi sikke ele geçirildi.Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısı ön güvenlik noktasına gelen bir aracı durdurdu.

Sınır kapısında bin 380 adet tarihi sikke ele geçirildi

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’nda Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan bir araçta bin 380 adet tarihi sikke ele geçirildi.
Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısı ön güvenlik noktasına gelen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, bin 380 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen sikkelerin Kilis Müzesine teslim edileceği bildirildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Sınır kapısında bin 380 adet tarihi sikke ele geçirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktıMilyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktı
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulunduKan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına Azerilerden dünyaya mesaj Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına Azerilerden dünyaya mesaj
En Çok Okunan Haberler
62 yaşındaki Emine teyzenin torunundan acı haber
62 yaşındaki Emine teyzenin torunundan acı haber
Ünlü türkücünün ofisi orasıymış! Şoku yaşadı
Ünlü türkücünün ofisi orasıymış! Şoku yaşadı
Ünlü sunucudan kötü haber! Yoğun bakımda
Ünlü sunucudan kötü haber! Yoğun bakımda
Burhan Kuzu hayatını kaybetti
Burhan Kuzu hayatını kaybetti
Ölü ve yaralı sayısı yükseliyor
Ölü ve yaralı sayısı yükseliyor
Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu'ndan çarpıcı sözler
Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu'ndan çarpıcı sözler
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Bakan Soylu'dan yıkılan bina sayısıyla ilgili açıklama
Bakan Soylu'dan yıkılan bina sayısıyla ilgili açıklama
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
Diğer Haberler
İzmir'de kurtarma ekiplerinden takdir toplayan hareket
İzmir'de kurtarma ekiplerinden takdir toplayan hareket
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Konya'da korkunç olay! Başı ve cinsel organı kesilmiş halde bulundu
Başı ve cinsel organı kesilmiş halde bulundu
Güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı, dedektif gibi iz sürüp buldu
Güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı
Fuat Oktay depremin son bilançosunu açıkladı
Fuat Oktay depremin son bilançosunu açıkladı
Türkiye'den yeni Navtex kararı
Türkiye'den yeni Navtex kararı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.