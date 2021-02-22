HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sınır kapısında güvercin kaçakçılığı

Sınır kapısında güvercin kaçakçılığı

22.02.2021 14:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde gümrük kapısından geçmeye çalışan kamyonun damperinin altındaki özel bölmede 6 güvercin ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Suriye’den Türkiye’ye girmek üzere Akçakale Gümrük Kapısına gelen kamyon, riskli olarak değerlendirilerek X-ray taramasından geçirildi.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde gümrük kapısından geçmeye çalışan kamyonun damperinin altındaki özel bölmede 6 güvercin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Suriye’den Türkiye’ye girmek üzere Akçakale Gümrük Kapısına gelen kamyon, riskli olarak değerlendirilerek X-ray taramasından geçirildi. Kamyonun damperini kaldırarak alt kısımda inceleme yapan ekipler, özel bölmeye gizlenmiş 6 güvercin ile kıyafet ele geçirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Aşı olduktan sonra paylaştı, çevresindekilerin fikirleri değiştiAşı olduktan sonra paylaştı, çevresindekilerin fikirleri değişti
Kompozisyon nasıl yazılır? Giriş, gelişme ve sonuçta nelere dikkat edilir?Kompozisyon nasıl yazılır? Giriş, gelişme ve sonuçta nelere dikkat edilir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bir ilde mutant virüs vakaları yüzde 50'yi geçti

Bir ilde mutant virüs vakaları yüzde 50'yi geçti

ABD, Tahran'la iletişime geçti

ABD, Tahran'la iletişime geçti

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Salgının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Salgının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Karadeniz için 'bölgesel karantina' ve '15 günlük tam kapanma' önerisi

Karadeniz için 'bölgesel karantina' ve '15 günlük tam kapanma' önerisi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

Şaşkına çeviren görüntü! Dışı manav içi kahvehane

Şaşkına çeviren görüntü! Dışardan manav gibi görünüyor ama...

Aksaray için kötü haberi Vali Aydoğdu verdi: Böyle devam ederse normalleşemeyiz

Bir il için çok kötü haber: Böyle giderse normalleşemeyiz

100 liralık tasmayı çalmak isteyen hırsız bin 500 liralık camı kırdı

100 liralık tasmayı çalmak isteyen hırsız bin 500 liralık camı kırdı

İnfaz koruma memuru, mübaşir ve zabıt katibi KPSS puanı 2021: Adalet Bakanlığı personel alımı KPSS puan şartı kaç?

İnfaz koruma memuru, mübaşir ve zabıt katibi KPSS puanı kaç?

Riskli iller arasında yer alan Tokat’ta pes dedirten görüntüler

Riskli iller arasında! Görüntüler 'pes' dedirtti

Prof. Dr. Basut: Aşı antikor oluşturdu ve çevremdekilerin fikri değişti

Aşı olduktan sonra paylaştı, çevresindekilerin fikirleri değişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.