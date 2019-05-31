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Sınır kapısındaki bayram yoğunluğu sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 18:57 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeli son grup Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçti

KİLİS (AA) - Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerden oluşan son grup, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından ülkelerine gitti.

Bayramı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile güvenli hale getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında geçirmek üzere randevu alan 25 bin 838 Suriyeliden 20 bin 576'sı ülkesine geçiş yaptı. Diğerlerinin ise belirtilen sürede gelmedikleri için randevuları iptal edildi.

Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde işlemlerini yaptıran Suriyeliler, Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşılarını da yaptırdı.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince son kontrolleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Öncüpınar'ın karşısında bulunan Essalame Gümrük Kapısı Müdürü General Kasım el-Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gümrük kapısında sağlanan kolaylıklardan dolayı geçen yıllara oranla geçişlerin çok daha rahat olduğunu söyledi.

Kasım, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası bölgede güven ve huzurun hakim olduğuna dikkati çekerek, "İnşallah terörün tamamen temizlenmesi durumunda halkımız tekrar yuvalarına dönecek, huzur ve güven içinde yaşamlarına kaldığı yerden devam edecek. Bayram için gelenlerin bir kısmı geri dönmek istemediğini söylüyor." dedi.

Suriyeli Ahmet Alsun da, yaklaşık 3 yıl önce geldiği Türkiye'de her şeyin yolunda gittiğini ancak ailesini özlediği için bayramı Suriye'de yakınlarıyla geçirip oradan da Mekke'ye gitmek istediğini ifade etti.

Alsun, Türk devletinin sağladığı imkanlar sayesinde uzun yıllar sonra babasını görebileceği için mutlu olduğunu anlattı.

Hasen Eşkar da yakınlarıyla bayramı geçirebileceği için çok mutlu olduğunu belirterek, verilen izinden dolayı emeği geçen herkese minnettar olduklarını dile getirdi.

Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin 10 Haziran Pazartesi günü saat 08.00'de başlayacak dönüş işlemleri, 1 Kasım Cuma günü saat 17.00'de tamamlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kilis Ramazan Bayramı Suriyeliler

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