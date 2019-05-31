Sınır kapısındaki bayram yoğunluğu sona erdi

KİLİS (AA) - Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerden oluşan son grup, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından ülkelerine gitti.

Bayramı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile güvenli hale getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında geçirmek üzere randevu alan 25 bin 838 Suriyeliden 20 bin 576'sı ülkesine geçiş yaptı. Diğerlerinin ise belirtilen sürede gelmedikleri için randevuları iptal edildi.

Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde işlemlerini yaptıran Suriyeliler, Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşılarını da yaptırdı.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince son kontrolleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Öncüpınar'ın karşısında bulunan Essalame Gümrük Kapısı Müdürü General Kasım el-Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gümrük kapısında sağlanan kolaylıklardan dolayı geçen yıllara oranla geçişlerin çok daha rahat olduğunu söyledi.