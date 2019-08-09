Sınır kapısındaki bayram yoğunluğu sona erdi

KİLİS (AA) - Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerden oluşan son grup Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından ülkelerine gitti.

Bayramı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile güvenli hale getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında geçirmek üzere randevularını alan 40 bin 150 Suriyeli ülkelerine geçiş yaptı.

Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde işlemlerini yaptıran Suriyeliler, Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşılarını da yaptırdı.

Bu arada güvenlik güçleri ile sağlık çalışanları, sıcak havadan etkilenen çocuk, kadın ve yaşlılarla yakından ilgilendi.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince son kontrolleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Öncüpınar'ın karşısında bulunan Essalame Gümrük Kapısı Müdürü Kasım el-Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası bölgede güven ve huzurun hakim olduğunu belirtti.