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Sınır kavgasında baba ile oğlu yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 13:18 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde sınır meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada silahla vurulan baba ve oğlu yaralandı.Olay, Karapürçek ilçesi Kanlıçay Mahallesi’nde meydana geldi.

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde sınır meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada silahla vurulan baba ve oğlu yaralandı.
Olay, Karapürçek ilçesi Kanlıçay Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi sınırı meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada baba R.Ç. ile oğlu Ş.Ç. silahla vuruldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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