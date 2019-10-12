Sınır Köyleri Boşalıyor

Önce tavuklarını alan aile, daha sonra kilim, battaniye ve erzaklarını kamyonete yükledi. Son olarak da yatalak babalarının ilaçları ve yiyeceklerini alan aile yola çıkmaya hazırdı. Köyden ayrılamadan VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan aile üyelerinden Gazal Şahin, ne yapacaklarına karar veremediklerini söyledi. Şahin, “Bilmiyorum ama ya İstanbul'a ablamın yanına ya Kızıltepe’ye gideceğiz. Eşyalarımızı almaya geldik. Buğday vardı satacağız, öteki eşyalarınız kalacak. İlk gün buradaydık, eşim askerde olduğu için ben burada annemin yanında kalıyorum. Çarşamba günü, hatlar kesildi. Hiç kimseye ulaşamadım. Saat tam 7’de elektrikler kesildi. Havan mermileri düşmeye başladı. Çok sayıda idi, başımızı kaldıramıyorduk. Amcam içeri geldi, ‘kimse kalmadı’ dedi. Herkes kaçtı ama bize hiçbir duyuru yapılmadı. Komşularımız araba getirdi, panikle gece oraya kaçtık. Bir daha gelmedik şimdi biraz duruldu diye ne toplasak kardır diye geldik” dedi.

Köy sakinlerinden Talas ailesi, üç gün önce köye havan topları düşmeye başlayınca, can havliyle evlerini terk etti. Üç gün boyunca Kızıltepe ilçe merkezinde yaşayan aile, çatışmaların yoğunluğu azalınca eşyalarını almak üzere köye döndü.

Şahin’in amcası Metin Talas da eşyaların taşınmasına yardım etti. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Talas, bir süre ilçe merkezinde yaşayacaklarını söyledi. Talas, “Bir gün büyük bir çatışma oldu. Savaş başladı, iki gün burada kaldım. Sonra gittim, ara sıra gelip gidiyordum. Burası berbat oldu, gitmek zorunda kaldık. Kimse kalmadı köyde şimdi. Kızıltepe'ye kardeşim yanına gidiyorum. Onun yanında kalacağım bakalım ne olacak? Ortalık sakinleşene kadar kalırım.Allah hayır etsin. Korkmuyorum alnımda ne yazıldıysa onu göreceğim, Allah hayır etsin” diye konuştu.

Köyde askeri birlik dışında yaşayan kimse kalmadı. Köyde bulunan binalarda mermi ve patlayıcı izleri çatışmaların şiddetini gösteren en önemli işaretlerdi. Sadece civardaki bir çok köyde yaşayanlar, ilçe merkezine göç etti.

