HABER
  4. Sınır köylerindeki kız çocukların kuaför sevinci

Sınır köylerindeki kız çocukların kuaför sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 08:19 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen proje kapsamında Irak sınırında bulunan Ortaköy'de kuaföre gidemeyen kız çocuklarına kuaförlük hizmeti sunuldu.

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen proje kapsamında Irak sınırında bulunan Ortaköy'de kuaföre gidemeyen kız çocuklarına kuaförlük hizmeti sunuldu.
Silopi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan 'Kuaförüm köyümde' projesi kapsamında ilçeye bağlı köy okullarındaki kız çocuklarına kuaför hizmeti verilmeye başlandı. Proje kapsamında Irak sınırında bulunan Ortaköy'e gelen kadın kuaförler, kız çocuklarının saç bakımını yaptı. Kadın kuaförler, kız çocuklarının okudukları sınıflarda saç bakımlarını yaparken, ilk kez kuaförle tanışan çocukların heyecanlandıkları görüldü.
Projenin amacının kuaföre gidemeyen kız çocuklarına yönelik olduğunu anlatan kuaför Meryem Yanlıç, "Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir proje başlattık. İlçemize bağlı 10 köy okulunda okuyan bütün kızlarımızın saç kesimini üstlendik. İlçeye gelemeyen bütçesi olmayan öğrencilerimizin saçlarını kestik ve bakımlarını yaptık. Saç bakımı yaptığımız kızlarımızın mutlu olduğunu gördük" dedi.
Kız öğrenciler ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yapılan bakım sonrası saçlarının çok güzel olduğunu söyleyen Besna Nur Binici, "Kırıkları aldılar, bakım yaptılar. Saçlarıma yeni bir doğallık kattılar" diye konuştu.
Havin Emlik ise daha önce annesi tarafından saçının kesildiğini belirterek, "Kuaför ablalarımız Silopi'den buraya geldiler. Saçlarımız kestiler. Bazen annemiz yada ablamız saçımızı kesiyordu. Maddi durumda sıkıntılarımız oluyordu. Silopi’ye gidemiyorduk. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBacak bacak üstüne atmayın çünkü...Bacak bacak üstüne atmayın çünkü...
Sanal gerçeklik gözlüğü sayesinde Peru’da yoga yaptılarSanal gerçeklik gözlüğü sayesinde Peru’da yoga yaptılar
Sasalı'daki maymun ve lemurlar çerez ve kuru meyveyle besleniyorSasalı'daki maymun ve lemurlar çerez ve kuru meyveyle besleniyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

19 yaşındaki genç kız bekaretini satışa çıkardı!

19 yaşındaki genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Korkutan patlama sesi! Ekipler alarmda

Korkutan patlama sesi! Ekipler alarmda

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Mucize Doktor'da Nazlı'dan Ali'yi heyecanlandıran itiraf

Mucize Doktor'da Nazlı'dan Ali'yi heyecanlandıran itiraf

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Giresun'da feci kaza! Kavşakta dönen aracı biçti

Feci kaza böyle görüntülendi

Kadıköy'de motosikletle otomobil çarpıştı! 2 yaralı

Kadıköy'de kaza! Kasksız kişiler yaralandı

Övgün Ahmet Ercan'ın 'deprem gezisi' deprem uzmanlarını ikiye böldü

'Deprem gezisi' deprem uzmanlarını ikiye böldü

İstabul Havalimanı'na A380 tipi uçak acil iniş yaptı 

Dev uçak İstanbul'a acil iniş yaptı

Meksika'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Meksika'da deprem!

Son dakika! Serbest bırakılan AA çalışanı Hilmi Balcı Türkiye'ye geldi

Serbest bırakılan AA çalışanı Türkiye'ye geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.