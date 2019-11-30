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Sınır köyündeki öğrencilere pizza sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 11:26 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde Irak sınırdaki Orta köyü ziyaret Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği üyeleri, çocuklara pizza ikram etti.

Sekvan KÜDEN/ULUDERE (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde Irak sınırdaki Orta köyü ziyaret Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği üyeleri, çocuklara pizza ikram etti.
Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği üyeleri, '81 il 81 hayal' projesi kapsamında Uludere ilçesine bağlı Orta köyü ziyaret etti. Dernek üyeleri burada, Orta Köy Habur İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz'ın da katıldığı ziyarette, dernek üyeleri, çocuklara oyuncak hediye etti, beraberlerinde getirdikleri pizzaları ikram etti. Pizzaları yiyen çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.
'YALNIZ OLMADIKLARINI ONLARA KANITLAMAK İÇİN GELDİK'
Şehit çocukların hayallerin gerçekleştirmek üzere yola çıktıklarını anlatan Tüm Şehit Çocukları Derneği Başkanı Meltem Kaya, şu ana kadar 15 ilde 50’den fazla şehit çocuğunun hayalini gerçekleştirdiklerini söyledi. Kaya, "Tüm Şehit Çocuklarına Yardımlaşma Derneği olarak İstanbul’dan buraya geldik. Çocuklarımızla birlikte pizza yedik. Onlara oyuncaklar hediye ettik. Hiçbir zaman yalnız olmadıklarını onlara kanıtlamak için geldik. İlk defa pizza yiyenler vardı, hiç görmemiş olanlar vardı. Birlikte yedik, birlikte eğlendik. Amacımız çocukların olduğu, çocuğun olduğu tüm projelerde yanlarında olmak. Çünkü çocuklar gülerse, hepimiz güleriz. Hepimiz gülersek, tüm Türkiye güler. Şehit Rojhat Kırmızıgül’ün oğlu Halil İbrahim'in hayali, Batman kostümü sahibi olmak. Şehit Yunus Cin'in oğlu Doğan Cin’in en çok istediği şey bir bisiklet. Şehit Mehmet Sait Coşkun’un oğlu Muzaffer Coşkun’un en büyük hayali kaymakamlık makam odasını görmek ve laptop sahibi olmakmış. Çok uzak yollardan kalkıp geldik, sadece onlar mutlu olsun’ sloganıyla yola çıkıp şehit çocuklarının hayallerini gerçekleştirdik" dedi.
4'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Berk, ilk defa pizza yediğini belirterek, "Ablalarımız bize İstanbul'dan pizza getirmiş. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık onlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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