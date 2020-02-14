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Sinir krizi geçirdi, balkondan sokağa eşyaları fırlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2020 03:41 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir şahıs sinir krizi geçirip kendini eve kitledi. Eve girmek isteyenlere direnen şahıs evinin balkonuna çıkarak kimsenin eve girmesine izin vermedi. Sinir krizi geçiren şahıs balkondan sokağa eşyalar fırlatarak ortalığı birbirine kattı.

Olay, Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi Tepe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.M. isimli genç bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Kendisini sakinleştirmeye çalışanların üzerine ikamet ettiği apartmanın 3'ncü katındaki balkonundan evdeki eşyaları fırlattı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri uzun süre Ş.M.'yi sakinleştirmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de şahsın kendisini atma ihtimaline karşı sokakta hava yastığı açtı.

Ş.M., Turgutlu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iknası sonrasında kendisini kilitlediği evden çıktı. İkna edilen şahıs polis otosuyla Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Turgutlu sinir krizi

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