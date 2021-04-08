Sinir krizi geçirdi, evdeki eşyaları 8'inci kattan aşağı attı

Edinilen bilgiye göre, olay Kadirli ilçesindeki Cemalpaşa mahallesinde bulunan Çıtırık sitesinde meydana geldi. Sitenin 8’inci katında oturan Sami Ç. (60) isimli adam iddiaya göre yaşadığı ailevi problemlerinden dolayı oğluyla arasında geçen tartışma sonrası sinir krizi geçirdi.

ELİNE GEÇENİ BALKONDAN AŞAĞI ATTI

8’inci katta bulunan evinin balkonuna çıkan Sami Ç. eline ne geçtiyse balkondan aşağı fırlattı. Site içerisindeki park halindeki otomobillerin de zarar gördüğü olayda polis ve itfaiye ekipleri Sami Ç.’yi ikna etmeye çalıştı.

KAPILARI KİLİTLEDİ

Evin kapısını da üzerine kilitleyen şahıs için ekipler içeri girmeyi başararak Sami Ç.’yi ikna etti. Olayın ardından sedye ile evden çıkartılan Sami Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

