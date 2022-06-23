HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sinir krizi geçirdi, yapmadığı kalmadı! Sebebi şaşkına çevirdi

Sinir krizi geçirdi, yapmadığı kalmadı! Sebebi şaşkına çevirdi

23.06.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nebahat N. (65), uzun süredir kuzenini göremediği gerekçesiyle sinir krizi geçirip, evdeki eşyaları sokağa attı. Polisi görünce öfkelenen kadın, kuzeni Bülent N. gelince sakinleşip, hastaneye kaldırıldı. İşte olayın detayları!

Sinir krizi geçirdi, yapmadığı kalmadı! Sebebi şaşkına çevirdi

Şaşkına çeviren olay, saat 06.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Alipaşa Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kuzeni Bülent N.'yi uzun süredir göremeyen Nebahat N., bunalıma girerek sinir krizi geçirdi.

e16379359f2cf9edade84adbb00b42e1

Nebahat N., yalnız yaşadığı 5'inci kattaki evinin balkonundan eşyalarını atmaya başladı. Nebahat N.'nin attığı eşyalar nedeniyle park halindeki 3 araç da hasar gördü.

d073637d408d0c406d1210fb14813c73

Komşuların ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin gelmesine sinirlenen Nebahat N., bu kez eline aldığı çekiçle balkon camlarını kırdı.

019f8d0632f5a549f15063794ec69be8

KUZENİNİ GÖRÜNCE SAKİNLEŞTİ

Nebahat N.'yi ikna edemeyen polisler, kuzeni Bülent N.'ye ulaştı. 1 saat sonra olay yerine gelen Bülent N.'yi görünce sakinleşen Nebahat N., ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

32deba27b082050aa8c531a2fdff9d31

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Nebahat N., muayenesinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Caddeye atılan eşyaların temizlenmesinin ardından bir süre kapanan yol, yeniden trafiğe açıldı.

53a45ba80d52668d71660e24d346eb78

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: İstanbul! Suriye uyruklu kişinin aracından çıktı, tam...Yer: İstanbul! Suriye uyruklu kişinin aracından çıktı, tam...
Numan Kurtulmuş'tan zam açıklaması!Numan Kurtulmuş'tan zam açıklaması!
Marmaris'teki yangın devam ediyor! Rüzgar çalışmaları daha da zorlaştırdıMarmaris'teki yangın devam ediyor! Rüzgar çalışmaları daha da zorlaştırdı
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzinde ilk indirim az da olsa geldi! Motorin fiyatları ise…

Benzinde ilk indirim az da olsa geldi! Motorin fiyatları ise…

Arda Güler’i Fenerbahçe’ye istemedi!

Arda Güler’i Fenerbahçe’ye istemedi!

Son dakika | Erdoğan-Selman görüşmesi sona erdi! İki ülke ortak bildiri yayınladı: Yeni bir dönem başlayacak

Son dakika | Erdoğan-Selman görüşmesi sona erdi! İki ülke ortak bildiri yayınladı: Yeni bir dönem başlayacak

Marmaris'teki yangın devam ediyor! Rüzgar çalışmaları daha da zorlaştırdı

Marmaris'teki yangın devam ediyor! Rüzgar çalışmaları daha da zorlaştırdı

EGM harekete geçti! Dikkat çeken 'Şahan' detayı

EGM harekete geçti! Dikkat çeken 'Şahan' detayı

Numan Kurtulmuş'tan zam açıklaması!

Numan Kurtulmuş'tan zam açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Göz bandı, kalın perde...

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Göz bandı, kalın perde...

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Çıplak eylemleriyle gündem olmuştu! “Ölümle tehdit ediliyorum”

Çıplak eylemleriyle gündem olmuştu! “Ölümle tehdit ediliyorum”

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.