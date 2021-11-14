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  4. Sinir krizi geçirdiler! Cezaevinden izinli çıktı, babasının boğazını kesti

Sinir krizi geçirdiler! Cezaevinden izinli çıktı, babasının boğazını kesti

14.11.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Sefa Kürçe, evine gidip tartıştığı babası Cabbar Kürçe'nin boğazını kesti. Cabbar Kürçe olay yerinde hayatını kaybederken, Sefa Kürçe ise polis ekiplerine teslim oldu.

Sinir krizi geçirdiler! Cezaevinden izinli çıktı, babasının boğazını kesti

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Sefa Kürçe, evine gittiği babası Cabbar Kürçe ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Sefa Kürçe, bıçakla saldırdığı babasının boğazını kesti. Cabbar Kürçe kanlar içinde yere yığılırken, sesi duyan komşuları durumu polise bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Cabbar Kürçe’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı Sefa Kürçe ise olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu.

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SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Bu sırada Cabbar Kürçe’nin yakınları gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Cabbar Kürçe’nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Sefa Kürçe ise emniyete götürüldü.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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