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Sinir krizi geçiren genç evdeki eşyalarını sokağa fırlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 11:44 | Son Güncelleme

Antalya'daki bir apartmanda sinir krizi geçiren gencin evindeki tüm elektronik eşyaları balkondan sokağa fırlatması mahalleyi ayağa kaldırdı. Sokağı savaş alanına çeviren genç, olay yerine özel harekat ekiplerinin gelmesiyle kontrol altına alınabildi.

Sinir krizi geçiren gencin polis ekiplerini dinlememesi ve sokağa eşyalarını atmaya devam etmesi üzerine dükkanları zarar gören işyeri sahipleri duruma isyan etti. Bunun üzerine olay yerine 3 ayrı özel harekat polisi ve itfaiye ekipleri yollandı. Sonrasında bakın neler yaşandı?

Antalya’da sinir krizi geçiren genç, evindeki elektronik eşyaları balkondan sokağa fırlattı. Ortalığı savaş alanına çeviren genç, müzakereci özel harekat polisinin beresiyle ikna edildi. Sakinleştirilen genç, kafasına taktığı bereyle birlikte ambulansa alınıp hastaneye kaldırılırken, sokakta hurdaya dönen eşyaları atık toplayan bir gencin götürmeye çalışması da komik anların yaşanmasına neden oldu.
Polisi alarma geçiren olay, dün öğle saatlerinde Hurma Mahallesi Bileydiler Caddesi'ndeki bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen Burak K. (25) sinir krizi geçirerek fırın, televizyon, vantilatör gibi elektronik eşyaları balkondan çevreye fırlatmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin ikna etme çağrısına aldırış etmeyen genç, eşyaları fırlatmayı sürdürdü. Burak K.’nın attığı eşyalar çevredeki iş yerlerine de zarar verince, polis tarafından yol trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı.

ÖZEL HAREKAT BERESİYLE İKNA OLDU

ÖZEL HAREKAT BERESİYLE İKNA OLDU
Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu olayda bölgeye özel harekat polisi ve itfaiye takviye olarak istendi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerden itfaiye erleri, şahsın güvenliği amacıyla balkonun altına şişme yatak açtı. Bir türlü ikna olmayan Burak K. için 3 ayrı özel hareket timi görevlendirildi.
Operasyon hazırlığı yapan timlerden önce eve giren özel harekat polisi müzakere ekibi Burak K.’yı ikna etmek için ilginç bir yöntem denedi. Ekipler, kendi kullandıkları özel harekat polisi beresiyle genci ikna etmeyi başardı.
Sakinleştirilen genç, kafasına taktığı bereyle birlikte ambulansa alınıp hastaneye kaldırıldı. Çevredeki vatandaşlarsa bu anları anbean cep telefonlarıyla kaydetti.

'ELİNE NE GEÇTİYSE ATTI'

'ELİNE NE GEÇTİYSE ATTI'
Burak K.’nın komşusu olduğunu söyleyen Murat Güler, şahsın psikolojik sorunları olduğunu belirterek "Saldırgan biri değildi. Son iki gündür çevresine ciddi rahatsızlık veriyordu. Evde tek başına yaşıyor. Dün çok küfür etti, bugün de eline ne geçtiyse attı" dedi.
Olay anında caddeden geçen Eray Alioğlu isimli genç de, "Sinirliydi bayağı, küfür ediyordu. Televizyon, yatak, sandalye ne buluyorsa evden atıyordu" diye konuştu.

'KOYUN CAN DERDİNDE, KASAP ET'

'KOYUN CAN DERDİNDE, KASAP ET'
Burak. K’nın hastaneye kaldırılmasının ardından olay yerinde yaşanan bir hadiseyse gülüşmelere sebep oldu. Polisin bölgede atılan eşyalar üzerinde araştırması sürerken, atık toplayan bir gencin hurda televizyonu alıp el arabasına koyması dikkat çekti.
Durumu fark eden bir polis memuru ise, genci ‘Koyun can derdinde, kasap et derdinde’ diyerek, televizyonu geri bırakması konusunda uyardı. Televizyon genç tarafından tekrar yerine bırakıldı.
Olaydan geriye ise Burak K.’nın eşyaları ve çevredeki dükkanlara verdiği zararın görüntüleri kaldı.
İşte yaşanan olay esnasında çekilen diğer kareler...
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Anahtar Kelimeler:
Antalya Özel Harekat polis

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ülkedeki gençler işsiz para yok borç çok herkes barut gibi
Şu ekonomik sosyal krizde her vatandaş zor günler geçiriyor herkesin türlü dertleri var allah yardımcımız olsun
Memlekette gençlerin geldiği duruma bakar mısınız
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