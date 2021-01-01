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Sinir krizi geçiren kadın mahalleliyi sokağa döktü

01.01.2021 07:17 | Son Güncelleme:
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Sinir krizi geçiren kadın mahalleliyi sokağa döktü

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde sinir krizi geçirerek çığlıklar atmaya başlayan kadın mahalleliyi sokağa döktü. Evindeki eşyaları da balkondan dışarıya atan kadın, ekiplere de zor anlar yaşattı.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Serdivan ilçesi Orta Mahalle Doğanay Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arasında sorun bulunan eşi ile tartıştığı iddia edilen Güler A. isimli kadın evinde sinir krizi geçirdi. Kendini eve kilitleyen kadın evindeki eşyaları balkondan sokağa attı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri evin camını kırarak kadını sakinleştirmeye çalışırken tüm çabalar sonuçsuz kaldı. “Beni bırakın nefes alamıyorum” diyerek çığlıklar atan kadını ekipler sakinleştiremedi.

Ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapılan kadın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Öte yandan, mahalleliyi sokağa döken olayda kadının daha önceki zamanlarda da sinir krizi geçirdiği öğrenilirken konu ile ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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