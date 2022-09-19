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  4. Sinir krizi geçiren kadın önce eşyaları aşağıya attı, sonra balkonu yaktı!

Sinir krizi geçiren kadın önce eşyaları aşağıya attı, sonra balkonu yaktı!

19.09.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Antalya’da yaşandı. A.D. isimli kadın sinir krizi geçirmesinin ardından ortalığı birbirine kattı. A.D. evinin camlarını kırdı, eşyalarını ise sokağa attı. Sonrasında ise balkonunu ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere büyümeden müdahale etti. Öte yandan görgü tanıkları, atılan eşyalar nedeniyle insanların kaçıştıklarını ifade etti.

Sinir krizi geçiren kadın önce eşyaları aşağıya attı, sonra balkonu yaktı!

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi’nde yaşayan A.D., akşam saatlerinde sinir krizi geçirip, evinin camlarını kırdı, eşyaları sokağa atarak, balkonu ateşe verdi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Evinin camlarını eline geçirdiği eşyalarla kırıp bağıran A.D.’yi, evine çıkan polis ekipleri sakinleştirdi. A.D.'nin üst kat komşusu Güngör Şentay, yangınla birlikte endişe yaşadıklarını belirterek, "Ben aşağıdan gördüm olayı. Arabayı çekmeye indim. Sürekli kavga sesleri duyuyordum. Ortalık yıkıldı. Evde ne kadar eşya varsa kırıldı sonra ateşe verildi” dedi.

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O sırada caddeden geçen Bayram İltir da "Balkona bir kadın çıktı. Cinnet getirdi, bağırdı çağırdı. İnsanların üzerine eşyalar attı. Dumanı gördüm. İtfaiye müdahale etti. Balkon camlarını kırdı. Elinde bıçak vardı. İnsanlar kaçıştı” diye konuştu.

Mahalleli Uğur Hazır ise "Balkondan bağırıp çağıran bir kadın vardı. Eline ne geçirdiyse aşağıya attı. Balkona yanıcı bir madde döküp yaktı. Balkon yanarken bağırıp çağırmaya devam etti” diye konuştu. (DHA)

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antalya yangın sinir krizi balkon eşyalar
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