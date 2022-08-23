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  4. Sinir krizi geçiren kadın ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada

Sinir krizi geçiren kadın ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada

23.08.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta cadde ortasında şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Sevgilisi ile tartışan kadın, ortalığı birbirine kattı. Sinir krizi geçiren kadın, yoldan geçen araçları tekmeledi, araçların sileceklerini kırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Sinir krizi geçiren kadın ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada

Şaşkına çeviren olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre, erkek arkadaşı ile tartıştığı iddia edilen kadın sokak ortasında sinir krizi geçirdi. Yoldan geçen araçların önünü keserek tekme atan, sileceklerini kıran kadın, çevredekilerin müdahalesine de aldırmadı.

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Uzun bir süre etrafa saldıran ve bağıran kadın, yaşadığı sitedeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Bir süre sonra kendisini süs bitkilerinin arasına bırakarak uzanan kadın, çevre sakinlerine zor anlar yaşattı. O anlar kameraya yansıdı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
sinir krizi Esenyurt
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