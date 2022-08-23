Sinir krizi geçiren kadın ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada

Şaşkına çeviren olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre, erkek arkadaşı ile tartıştığı iddia edilen kadın sokak ortasında sinir krizi geçirdi. Yoldan geçen araçların önünü keserek tekme atan, sileceklerini kıran kadın, çevredekilerin müdahalesine de aldırmadı.

Uzun bir süre etrafa saldıran ve bağıran kadın, yaşadığı sitedeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Bir süre sonra kendisini süs bitkilerinin arasına bırakarak uzanan kadın, çevre sakinlerine zor anlar yaşattı. O anlar kameraya yansıdı.

İHA

