HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sinir krizi geçirerek 5. kattan atlamaya kalkan kadını alt kattaki genç kurtardı

Sinir krizi geçirerek 5. kattan atlamaya kalkan kadını alt kattaki genç kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 16:58 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesinde sinir krizi geçirdiği iddia edilen bir kadın, apartmanın 5.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde sinir krizi geçirdiği iddia edilen bir kadın, apartmanın 5. katından atlamak üzereyken alt katta bulunan apartman sakini tarafından kurtarıldı.
Olay, dün gece de Alparslan ilçesinde 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, erkek arkadaşının evine gitti. Burada bir süre vakit geçiren ikili, bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çığlıklar atarak cama çıkan kadın, 5. kattan atlamaya kalkıştı. Olaya şahit olan apartman sakini Şeref Günay (26), olayın yaşandığı dairenin alt katındaki daireye gitti. Günay, cinnet getirdiği iddia edilen kadını aşağı atlamak üzereyken ayaklarından tutarak bir anda içeri aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaşanan olayda tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
Aşağı atlamaya çalışan kadını ayaklarından tutarak kurtaran Şeref Günay, "Biz arkadaşlarla evde oyun oynuyorduk. Üst katta bulunan daireden bağrışma seslerine tanık olduk. Balkona çıkıp baktığımda bir kadının kendisini aşağı sarkıttığını gördüm. Kendisini balkona kilitlemiş ve aşağı atlamak üzereydi. O esnada o dairenin tam altına denk gelen yan taraftaki yengemin dairesine geçtim. Kadın tam aşağı atlamak üzereyken ayaklarından tutarak içeri aldım" dedi.

Kurtarıldıktan sonra yeniden atlamak istemiş
Kadını kurtardıktan sonra kendilerine bağırıp saldırdığını öne süren Günay, kadının yeniden aşağı atlamaya çalıştığını belirtti. Günay, "İnsanlık görevimizi yaptık biz. Atlarken tutarak içeriye aldık. Kurtardığımız kadın evin içerisinde bize de saldırdı. Onu içeriye aldıktan sonra yeniden atlamaya çalıştı ve bize bağırıp çağırdı. Yeniden atlamak için balkona çıkmaya kalkıştı, biz de camları, kapıları kilitledik. Psikolojisi bozulmuştu sanırım. Bıraksak belki ölecekti, belki yaralanacaktı. Biz insanlık görevimizi yaparak kendisini kurtardık" diye konuştu.
Öte yandan yaşanan anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde apartmanın 5. katından aşağı atlamaya çalışan kadının alt katta bulunan apartman sakini tarafından tutulduğu görülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Türkiye'de toz taşınımı hafta boyunca devam edecek''Türkiye'de toz taşınımı hafta boyunca devam edecek'
Dikkat çeken olay! Bakan Akar'dan silah istediDikkat çeken olay! Bakan Akar'dan silah istedi
Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?
1/
En Çok Okunan Haberler
Durumu ağırlaştı, Türkiye'ye getirildi
Durumu ağırlaştı, Türkiye'ye getirildi
Kocası gol atınca adını haykırdı! Bakın o ne dedi
Kocası gol atınca adını haykırdı! Bakın o ne dedi
Erzincan’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yasak kararı
Erzincan’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yasak kararı
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
Sütyensiz sokak tarzıyla dikkat çekti
Sütyensiz sokak tarzıyla dikkat çekti
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
İlginizi Çekebilir
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Diğer Haberler
Kaş'ta dikkat çeken olay! Bakan Akar'dan silah istedi
Dikkat çeken olay! Bakan Akar'dan silah istedi
Vakaların arttığı Çankırı'da bir köy daha karantinada
Vakaların artınca karantina kararı alındı
Harem Otogarı'nda bir kadının polise küfür ettiği iddiası! Yeni gelişme
Görüntüler olay olmuştu! Polise küfür iddiasında yeni gelişme
Meis açıklarında askeri hareketlilik!
Meis açıklarında askeri hareketlilik!
Milletvekiline meşaleli karşılama yangına neden oldu
Milletvekiline meşaleli karşılama yangına neden oldu
Küçükçekmece'de yumruklu kemerli kavga! Polisler bile ayıramadı
Polisler bile ayıramadı! Yumruklu kemerli kavga
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.