Sinir krizi geçirip, evini ateşe verdi

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, eski eşinin, çocuklarını kendisine göstermediğini öne süren Yunus G. (39), sinir krizi geçirip, oturduğu evini ateşe verdi. Yunus G., itfaiye görevlilerince kurtarılırken, alevler de kısa sürede söndürüldü.

Fabrika işçisi Yunus G., iddiaya göre, eski eşinin, kendisine çocuklarını göstermemesi üzerine sinir krizi geçirdi. Yunus G., merkez Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın zemin katındaki dairesinde, eşyalar ile camları kırdı. Yunus G., daha sonra odalara benzin dökerek, ateşe verdi. Komşuların haber vermesiyle kısa sürede gelen itfaiye görevlileri, yangına müdahale etti. Yunus G., dışarı çıkarılırken, alevler de kısa sürede söndürüldü. Yunus G., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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