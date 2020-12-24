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  4. Sinir krizi geçirip penceren atlamaya çalışan kızı babası kurtardı

Sinir krizi geçirip penceren atlamaya çalışan kızı babası kurtardı

24.12.2020 22:38 | Son Güncelleme:
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Bursa’da sinir krizi geçirip kendisini pencereden atmaya çalışan genç kız babası tarafından son andan kurtarıldı.

Bursa’da sinir krizi geçirip kendisini pencereden atmaya çalışan genç kız babası tarafından son andan kurtarıldı. Yaşanan panik anları amatör kameralar tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, babası ile tartışıp sinir krizi geçiren genç kız kendini pencereden sarkıtarak intihara kalkıştı. Durumu fark eden babası genç kızı kolundan tutarak dakikalarca atlamasını engelledi. Bu sırada sokakta bulunan vatandaşların kendilerini minder gibi açması dikkatlerden kaçmadı. Yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

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