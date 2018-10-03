Sınır Ötesi Operasyon Tezkeresi TBMM’den Geçti 

TBMM’de yapılan oylamayla Suriye ve Irak’a güvenlik tehdidi nedeniyle yapılacak operasyonların süresinin bir yıl daha uzatılması onaylandı.
Tezkerenin onaylanmasıyla birlikte Türkiye’nin kuzey Irak’ta ve Suriye'de PKK, IŞİD ve Ankara'nın terör örgütü olarak gördüğü diğer gruplara karşı sınır ötesi operasyonlarını sürdürmesi mümkün olacak.
TBMM’deki oylama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘‘Suriye’nin içindeki güvenli bölgeleri arttırmaya devam edeceğiz’’ açıklamasının ardından geldi. Erdoğan'ın sözünü ettiği bölgeler arasında Kürt militanlar tarafından kontrol edilen yerlerin de olduğu sanılıyor.
Tezkere 2014’ten bu yana her yıl yenileniyor.
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