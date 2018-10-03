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Sınır ötesi tezkeresi Meclis'ten geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 17:32 | Son Güncelleme

Meclis, Suriye ve Irak'a yapılacak olan operasyonların süresini uzattı

Sınır ötesi tezkeresi Meclis'ten geçti

Sınır ötesi tezkerisi, TBMM'de yapılan oylamada kabul edildi. Kararla Suriye ve Irak'a yapılacak olan operasyonların süresi uzatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
TBMM Suriye ırak tezkere

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