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Sınır ötesindeki Mehmetçiğe kuru üzüm dopingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 10:00 | Son Güncelleme

Alaşehir Ülkü Ocakları tarafından ’Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerlere destek amacıyla başlatılan üzüm toplama kampanyası vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Sınır ötesindeki Mehmetçiğe kuru üzüm dopingi

Alaşehir Ülkü Ocakları tarafından ’Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerlere destek amacıyla başlatılan üzüm toplama kampanyası vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Ülkü Ocakları tarafından toplanan kuru üzümler 150’şer gramlık paketler halinde 10 bin paket yapılarak sınır ötesindeki Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere Şanlıurfa’ya gönderildi.
Alaşehir Ülkü Ocakları Suriye’de vatan savunması için mücadele eden askerlere destek amacıyla çekirdeksiz Sultaniye kuru üzüm toplama kampanyası başlattı. Bir hafta süren kampanyada toplanan üzümler, özel bir kuru üzüm işleme ve paketleme tesislerinde 150’şer gramlık paket haline getirildi. Naylon ambalajlara paketlenen üzümler, kolilere dolduruldu. Kolilere doldurulan yaklaşık 10 bin paket kuru üzüm, Suriye’de mücadele edene askerlerimize ulaştırılmak üzere, Şanlıurfa’daki askeri birliğe teslim edilmek üzere gönderildi.

"Devletimiz her türlü desteği veriyor"
Düzenledikleri kampanya hakkında bilgi veren Alaşehir Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Güzel, "Ülkü Ocakları olarak Barış Pınarı Harekatı’na sonsuz destek veriyoruz. Askerlerimizin ayağına taş değmesin. Ülkü Ocakları olarak, askerlerimize kuru üzüm desteği sağlamak istiyoruz. Aslında askerlerimize devletimiz gereken desteği sağlamaktadır. Bizim amacımız askerlerimize hem manevi destek, hem de enerji desteği sağlamak. Kurtuluş Savaşı’nda atalarımız da üzüm hoşafı ile beslenerek, enerjilerini üzümden almışlardır. Bizler de Alaşehir olarak, dünyaca ünlü Sultaniye üzümümüzle askerlerimize manevi ve enerji desteği olmak istiyoruz. Alaşehir çapında başlattığımız kampanyada toplanan üzümleri özel bir firmada 150’şer gram olmak üzere paket yaptırdık. Yaklaşık 10 bin paket üzümü, Ocağımızdan bir ekip Şanlıurfa’daki askerlerimize ulaştırmak üzere yola çıktı." dedi.
Vatandaşlar da düzenlenen kampanya dolayısıyla Ülkü Ocaklarına teşekkür ederek Mehmetçiğin büyük bir zaferle döneceğine olan inançlarını yineledi.

Sınır ötesindeki Mehmetçiğe kuru üzüm dopingi

Sınır ötesindeki Mehmetçiğe kuru üzüm dopingi

Sınır ötesindeki Mehmetçiğe kuru üzüm dopingi

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