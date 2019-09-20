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Sınır ötesinden atılan roketle şehit olanların yakınlarından Diyarbakırlı ailelere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 09:04 | Son Güncelleme

Suriye’den DEAŞ ve PKK terör örgütleri tarafından yapılan saldırılar sonucu yakınlarını kaybeden şehit ailelerinden, Diyarbakır’da HDP önünde eylem yapan ailelere destek geldi.2016-2018 tarihleri arasında Suriye’den terör örgütü DEAŞ, PKK/PYD tarafından Kilis’e yapılan roketli saldırılar sonucu yakınlarını kaybeden şehit aileleri, Diyarbakır’da HDP önünde eylem yapan ve terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocuklarını isteyen ailelere tam destek verdi.

Sınır ötesinden atılan roketle şehit olanların yakınlarından Diyarbakırlı ailelere destek

Suriye’den DEAŞ ve PKK terör örgütleri tarafından yapılan saldırılar sonucu yakınlarını kaybeden şehit ailelerinden, Diyarbakır’da HDP önünde eylem yapan ailelere destek geldi.
2016-2018 tarihleri arasında Suriye’den terör örgütü DEAŞ, PKK/PYD tarafından Kilis’e yapılan roketli saldırılar sonucu yakınlarını kaybeden şehit aileleri, Diyarbakır’da HDP önünde eylem yapan ve terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocuklarını isteyen ailelere tam destek verdi. Annesini roketli saldırıda kaybeden Mehmet Demir, terörü lanetlediklerini ifade ederek, “Diyarbakır’daki ailelerin acılarını dindirmek adına yanlarındayız, bu eylemlerini destekliyoruz. Terörün acı yüzünü biz gördük, çoğumuz, annesini, babasını, yakınını kaybetti. Diyarbakır’daki ailelerin çocuklarını beklemeleri geç kalınmış bir olaydır. Bu konuda sonuna kadar destekliyoruz. Bizler yakınlarımızı kaybettik, onlar kaybetmeden çocuklarına kavuşmalarını istiyoruz” dedi.
Selahhatin Arslan da Diyarbakır’da çocuklarını isteyen annelerin ellerinden öptüğünü ifade ederek, “Anneler davalarında haklılar, ben evladımı kaybettim, baba olarak çok zor durumlar yaşadım. Anneler haklı olarak evlatlarını istiyorlar. Cumhurbaşkanımız ailelere destek veriyor. Bizler de destek veriyoruz. Ailelerin evlatlarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. HDP’nin tutumunu kınıyorum. Evladını kaybeden bir baba olarak eşimin neler çektiğini biliyorum. Bir annenin evladının olmamasını ne olduğunu bilen bir babayım, annelerin evlatlarına kavuşmaları için Allah’a her gün dua ediyorum” diye konuştu.
Şükriye Tülay Kaçan ise annelerin çocuklarının tırnağına zarar gelmesini istemeyeceğini ifade ederek, “Annelerin yerinde olsaydım, aynı tutumu gösterirdim. Ben o anneleri takdir ediyorum. Buradan da kendilerine teşekkür ediyorum. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Eylemlerini destekliyorum” dedi.

Sınır ötesinden atılan roketle şehit olanların yakınlarından Diyarbakırlı ailelere destek

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