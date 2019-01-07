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Sınır ötesine 8 yıldır sıcak yemek ve ekmek ulaştırıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 17:26 | Son Güncelleme

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Suriye Koordinatörü Serkan Öktem: - "Teknik olarak hesapladığımız zaman 8 yılda bölgeye 300 milyon ekmek ile yaklaşık 200 milyon kişilik sıcak yemek takdim etmiş bulunuyoruz"

KİLİS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kilis Koordinasyon Merkezi tarafından yaklaşık 8 yıldır sınırın diğer tarafında barınan Suriyelilere sıcak yemek ve ekmek gönderiliyor.

Merkezin Suriye Koordinatörü Serkan Öktem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH olarak dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara ulaşmaya devam ettiklerini söyledi.

Suriye'de olayların başladığı günden bu yana savaş mağdurlarının sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini anlatan Öktem, sınırın diğer tarafında yaşayan Suriyelilere yönelik hijyen malzemesi, kıyafet, battaniye, odun ve kömür gibi temel ihtiyaçların yanında günlük olarak sıcak yemek ve ekmek yardımı yapıldığını ifade etti.

Yapılan rutin yardımların yanında bölge halkının sıcak yemek ve ekmek ihtiyacını gidermek adına sınırın Suriye tarafında küçük bir aşevi ile çalışmalara başladıklarını anlatan Öktem, "Teknik olarak hesapladığımız zaman 8 yılda bölgeye 300 milyon ekmek ile yaklaşık 200 milyon kişilik sıcak yemek takdim etmiş bulunuyoruz. Suriye krizi bitmedi, devam ediyor. İç göç devam ediyor. Bugün dahi Afrin'in içerisinde yeni göçün olduğuna dair bilgiler geldi ve bununla alakalı çalışmaları başlatacağız." diye konuştu.

Öktem, özellikle geçen haftalarda sel felaketiyle karşı karşıya kalan çadır kentlerde ciddi mağduriyetler yaşandığını anımsattı, hayırseverlerin desteğiyle bölgeye gıda, çadır, battaniye ve yatak gibi yardım malzemeleri gönderildiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
İHH Kilis Serkan öktem Suriyeli yardım

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