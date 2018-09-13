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Sınır ötesine insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 11:42 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfınca temin edilen 6 tır insani yardım malzemesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Suriye'ye gönderildi

KİLİS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen kampanya kapsamında, temin edilen un ve gıda yüklü 6 tır, Kilis'e ulaştı.

İç savaş nedeniyle İdlib bölgesinde zor günler geçiren sivillere yönelik düzenlenen yardım kampanyası kapsamında İstanbul'dan temin edilen yardımlar, İHH Kilis Koordinasyon Merkezi'ne getirildi.

Merkezin Suriye Koordinatörü Serkan Öktem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib krizi sonrası başlatılan çalışmanın ardından İstanbul'dan gönderilen 6 tır insani yardım malzemesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Suriye'ye gönderileceğini söyledi.

Gelen yardımların her geçen gün artmasını beklediklerini ve bu doğrultuda gereken hazırlıkların yapıldığını anlatan Öktem, "İdlib'te çok ciddi bir insani krizle karşı karşıyayız. İnsanlar şu anda sınır bölgelerine göç etmeye başladılar. Bize gelen bilgilere göre gerek Afrin gerek başka bölgeler olsun insanlar yavaş yavaş bu bölgelere intikal etmeye başladılar. Temennimiz insani yardım malzemelerinin artarak ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılması, emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Daha sonra hazır bekleyen tırlar, Suriye'ye gitmek üzere yola çıktı.

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İdlib İHH Suriye Koordinatörü Serkan Öktem un ve gıda yüklü 6 tır

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