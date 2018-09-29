Sınır ötesine insani yardım

KİLİS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından temin edilen 14 tır insani yardım malzemesi, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Suriye'ye gönderildi.
İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Basın Birim Sorumlusu Yakup Alaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönderilen malzemelerin başta İdlib bölgesi olmak üzere, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirtti.
Yardımların Bursa ve Gaziantep'teki hayırseverlerin desteğiyle temin edildiğini anlatan Alaca, yardım tırlarında gıda, hijyen malzemeleri ile battaniyeler bulunduğunu ifade etti.
Alaca, yardımların devam etmesi için hayırseverlerin desteklerini esirgememesi gerektiğini bildirdi.
Daha sonra tırlar, Suriye'ye gitmek üzere yola çıktı.
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