Sınır Tanımayan Doktorlar: Sığınmacı krizi siyasi

Yaklaşık 6 bin kişilik kamplarda 20 binden fazla sığınmacı kalıyor.Yunanistan adalarındaki sığınmacı kampları alarm veriyor. Adalardaki kamplarda olması gerekenden üç kat fazla sığınmacı barınıyor. Midilli, Sakız, Sisam, Leros ve Kos adalarındaki kayıt merkezlerinin toplam kapasitesi 6 bin 338. Ancak Yunanistan makamlarının verdiği bilgiye göre bu adalarda halen 20 bin 594 sığınmacı bulunuyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Avrupa Birliği (AB) ve Yunanistan'ı, Yunan adalarındaki on binlerce sığınmacıyı bilinçli olarak ortada bırakmakla suçladı. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü Yunanistan Koordinatörü Tommaso Santo, adalardaki olumsuz koşulları "Siyasetin neden olduğu bir kriz " olarak tanımladı.

Santo, Yunaristan ve AB makamlarının aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu sığınmacıları üç yıldan daha uzun bir süredir son derece olumsuz koşullarda tutulduğunu dile getirerek, bazı çocukların olumsuz kamp koşuları nedeniyle intihar teşebbüsünde bulunduklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Atina Temsilcisi Philippe Leclerc Yunanistan'ın yarı resmi haber ajansı ANA-MPA'ya yaptığı açıklamada, korunmaya gereksinim duyan 7 bin sığınmacının derhal ana karaya nakledilebileceğini söyledi.