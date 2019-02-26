HABER

Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Yemen açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 22:30 | Son Güncelleme

Sınır Tanımayan Doktorlar, Yemen'deki insani krize yönelik Cenevre'deki uluslararası yardım konferansında mali taahhütte bulunan ülkelerin birçoğunun Yemen'deki savaşa katılan ülkeler olduğunu açıkladı

PARİS (AA) - Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Yemen'deki insani krize yönelik bugün Cenevre'de başlayan uluslararası üst düzey yardım konferansında mali taahhütte bulunan ülkelerin birçoğunun Yemen'deki savaşa katılan ülkeler olduğunu bildirdi.

MSF'den yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki insani krize ilişkin bugün Cenevre'de başlayan konferansta mali taahhütte bulunan ülkelerin birçoğunun Yemen'deki savaşa katılan ülkelerin olduğunu belirtti.

Yemen'de nüfusun temel hizmetlere ve insani yardıma erişiminin çok sınırlı olduğuna işaret edilen açıklamada, savaşın taraflarının sağlık sistemi dahil, ülkenin tüm altyapısını tahrip etmeye devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, örgütün, Yemen'in Abs şehrindeki Kolera Tedavi Merkezi'nin geçen yıl saldırıya uğradığı ve Mart 2015'ten bu yana koalisyon güçleri tarafından yürütülen hava saldırılarında 5 kez vurulduğu hatırlatıldı.

Mali taahhütte bulunan ülkelerin insani yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaşması için engelleri kaldırması gerektiğini kaydedilen açıklamada, Yemen'deki insani krizin ancak söz konusu ülkelerin savaşa katılmaya son vermesiyle çözülebileceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'deki insani krize yönelik BM, İsviçre ve İsveç'in girişimiyle bugün başlayan uluslararası üst düzey yardım konferansında 2,6 milyar dolar taahhüt edildiğini bildirdi. Guterres, en fazla yardım taahhüdünün Yemen'deki iç savaşın tarafları olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) geldiğini belirtti.

Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan açıklamada ise Yemen halkına 2019'da yapılacak insani yardımlar kapsamında birliğin 161,5 milyon avro tutarında katkıda bulunmayı planladığı belirtilmişti. AB'nin Yemen'de 2015'te başlayan iç savaşın başından bu yana Yemen halkına 710 milyon avro tutarında destek sağladığı kaydedilmişti.

ABD heyeti ise konferansta 24 milyon dolar vadetmişti.

Korkutan görüntü! Bu kez yeşil yağdıKorkutan görüntü! Bu kez yeşil yağdı
FETÖ/PDY operasyonu! Çok sayıda yakalamaFETÖ/PDY operasyonu! Çok sayıda yakalama
Bağcılar'da hareketlilik! İhbar asılsız çıktıBağcılar'da hareketlilik! İhbar asılsız çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sınır Tanımayan Doktorlar Yemen

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

'Ayak bastığım en karanlık doğum günüm...'

'Ayak bastığım en karanlık doğum günüm...'

Yeşilçam'ın sevilen jönü hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen jönü hayatını kaybetti

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 36 yakalama

FETÖ/PDY operasyonu! Çok sayıda yakalama

Bağcılar'da hareketlilik! İhbar asılsız çıktı

Bağcılar'da hareketlilik! İhbar asılsız çıktı

Eşi intihar edeceğine inanmadı, polisler devreye girdi

İntihar etmek isteyen adama eşi inanmayınca...

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı yarın başlıyor

Yarın başlıyor! Cumhuriyet tarihinin en büyüğü...

Isparta'daki uyuşturucu operasyonunda araç kumandası görünümlü hassas terazi ele geçirildi

Öyle bir yöntem bulmuşlar ki...Polis bile 'Pes' dedi

Mersin’de kanlı soygun: 2 ölü

Mersin’de kanlı soygun: 2 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.