ADEN (AA) - Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Örgütü, Yemen'in Hudeyde kentinde çatışmaların yerleşim bölgelerine yaklaştığına dikkati çekerek, çatışan taraflara sivilleri ve sağlık kuruluşlarını koruma çağrısında bulundu.
Örgütün Yemen ofisi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hudeyde kentinde, cephe hatlarının yerleşim bölgelerine ve Es-Salahhane Hastanesi gibi sağlık kuruluşlarına yaklaştığı ifade edilerek, perşembe gününden bu yana kentte şiddet olayları, çatışma, hava ve deniz bombardımanının arttığının gözlemlendiği belirtildi.
Hudeyde'de çatışmaların şiddetinin artması nedeniyle Es-Salahhane Hastanesi'ndeki hastalar, sağlık çalışanları ve kent sakinleri için kaygılı oldukları belirtilen açıklamada, tüm çatışan tarafların sivilleri ve sağlık kuruluşlarını korumada kararlı olması gerektiği aktarıldı.
MSF, Ekim ayından bu yana Hudeyde kentindeki önemli hastanelerden olan Es-Salahhane ile çalışıyor.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
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