Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünden Avrupa ve ABD'ye "İranlı gazetecileri koruyun" mektubu

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), İran dışında Farsça yayın yapan medya kuruluşlarında çalışan İranlı gazetecilerin, Tahran yönetimi tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü. RSF tarafından Fransa, İngiltere, Almanya, Hollanda, Çekya, İsveç ve ABD yönetimine hitaben yazılan mektupta, ülke dışındaki İranlı gazetecilerin tehdit edilmesinden endişe duyulduğu ifade edildi. Mektupta, "İran medyasının devlet kontrolünde olduğu ve hükümet karşıtı protesto gösterileri gibi önemli olayları yansıtmadığı" ifade edilerek, İran'daki olayların uluslararası medyada yansıtılmasıyla eş zamanlı olarak ülke dışında Farsça yayın yapan medya kuruluşlarında çalışan gazetecilere yönelik tehditlerin arttığı öne sürüldü. İran'ın, "BBC Farsça", "Voice Of America", "Radio Farda", "Deutsche Welle", "Manoto" ve "Iran International" gibi medya kuruluşlarını "susturmaya çalıştığı" iddia edildi. Avrupa ve ABD'de yaşayan yaklaşık 200 İranlı gazetecinin tehdit mesajları aldığı ve söz konusu kuruluşlarda çalışan bazı gazetecilerin İran'daki aile üyelerinin de tehdit edildiği ileri sürüldü.

Mektupta, Avrupa ülkeleri ve ABD yönetimine hitaben, "Ülkenizde yaşayan İranlı gazetecileri korumakla yükümlüsünüz. RSF, temel haber ve bilgi alma hakkını savunmak için İran hükümetine doğrudan telkinde bulunma çağrısında bulunuyor." ifadelerine yer verildi. - İran, İngiltere'den yayın yapan televizyon kanallarını suçluyor İran, Londra'dan Farsça yayın yapan televizyon kanallarını kasım ayındaki protesto gösterilerini kışkırtmakla suçlamıştı. İran yönetimi, protestolara ilişkin dezenformasyon mahiyetinde haberler yaptıkları gerekçesiyle İngiltere merkezli Iran International, BBC Persian ve Manoto televizyon kanallarını İngiliz medya denetleme kurumu Ofcom'a şikayet etmişti. İran yargısı, 26 Kasım'da "şiddet içerikli eylemler düzenleyen göstericileri teşvik ettiği" gerekçesiyle "Iran International"ın "etkili ve kilit" isimlerinin ülkedeki mal varlıklarının dondurulduğunu duyurmuştu. İstihbarat Bakanlığı da Suudi Arabistan tarafından finanse edildiği öne sürülen kanala görüntü gönderdiği tespit edilen kişilerin gözaltına alındığını açıklamıştı.