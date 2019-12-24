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Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünden Paris'teki "polis şiddeti"ne suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 12:14 | Son Güncelleme

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünden Paris'teki "polis şiddeti"ne suç duyurusu

PARİS (AA) - Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), AA Paris Foto Muhabiri Mustafa Yalçın başta olmak üzere eylemlerde polis şiddeti nedeniyle yaralanan gazeteciler için polis hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris merkezli RSF'nin yetkilileri ile 13 gazeteci, gösterilerde polisin kullandığı plastik bomba veya gaz kapsülü nedeniyle yaralanan, aralarında Yalçın'ın da olduğu gazeteciler için polis aleyhinde Paris Savcılığına başvurdu.

RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, yaptığı açıklamada, "Bu şiddetin ve faillerinin cezalandırılması için suç duyurusunda bulunduk." ifadesini kullandı.

Delore, gösterilerde gazetecilerin yaralanmaması için Fransız yetkililerin polisin kamu düzenini sağlama yöntemlerini gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Bu arada, RSF'den yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Cumhurbaşkanı Emmmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto için düzenlenen gösterilerde gazetecilere uygulanan şiddete sert şekilde tepki gösterildi.

AA foto muhabiri Yalçın'ın 5 Aralık'ta Paris'teki gösteride, üzerinde maske bulunmasına rağmen polisin kullandığı plastik bomba nedeniyle gözünden yaralandığı ve gözünü kaybetme riski bulunduğu hatırlatılan açıklamada, eylemlerde başka gazetecilerin de yaralandığına ve gösterilerin ilk 12 günkü bilançosunun endişe verici olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, RSF'nin Avrupa Sorumlusu Pauline Ades-Mevel'in ifadelerine yer verildi. Ades-Mevel, Fransa İçişleri Bakanlığının eylemlerde gazetecilerin mesleğine saygı duyması hususunda güvenlik güçlerine talimat vermesi çağrısında bulundu.

RSF'e göre, sarı yeleklilerin gösterilerinin ilk 6 ayında 54 gazeteci polis şiddeti nedeniyle yaralandı.

- Yalçın'ın yaralanması

Paris'te emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteriyi yakından takip eden Yalçın, Republique Meydanı yanındaki Magenta Bulvarı'nda yaşanan şiddet olaylarının fotoğrafını çekmeye çalıştığı sırada bir cismin maskesini delmesi sonucu gözünden yaralanmıştı.

Maske camının kırılmasıyla kanlar içinde kalan Yalçın'a ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlilerince, ardından doktorlar tarafından ambulansta yapılmıştı.

Daha sonra Cochin Hastanesine kaldırılan Yalçın, yaklaşık 5 saat süren bir ameliyat geçirmişti.

Yalçın'ın ağır hasar gören sol gözünün görme yetisini kaybetme riski bulunuyor.

Yalçın'ın gözüne isabet eden cisim, Fransız cankurtaran Ronan Pacs'a göre Fransız polisinin plastik bombası oldu.

Ülkede, başta Paris'te olmak üzere emeklilik reformunu protesto eden on binlerce göstericiyle polis arasında yer yer arbede yaşanmıştı.

Göstericilerin çevreye verdikleri zarar ve bazı araçları ateşe vermesi üzerine polis müdahalede bulunmuş ve Yalçın'ın yanı sıra iki gazeteci ve bir gösterici yaralanmıştı.

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Fransa Mustafa Yalçın polis şiddeti RSF Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü

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