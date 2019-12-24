Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünden Paris'teki "polis şiddeti"ne suç duyurusu

PARİS (AA) - Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), AA Paris Foto Muhabiri Mustafa Yalçın başta olmak üzere eylemlerde polis şiddeti nedeniyle yaralanan gazeteciler için polis hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris merkezli RSF'nin yetkilileri ile 13 gazeteci, gösterilerde polisin kullandığı plastik bomba veya gaz kapsülü nedeniyle yaralanan, aralarında Yalçın'ın da olduğu gazeteciler için polis aleyhinde Paris Savcılığına başvurdu.

RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, yaptığı açıklamada, "Bu şiddetin ve faillerinin cezalandırılması için suç duyurusunda bulunduk." ifadesini kullandı.

Delore, gösterilerde gazetecilerin yaralanmaması için Fransız yetkililerin polisin kamu düzenini sağlama yöntemlerini gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Bu arada, RSF'den yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Cumhurbaşkanı Emmmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto için düzenlenen gösterilerde gazetecilere uygulanan şiddete sert şekilde tepki gösterildi.