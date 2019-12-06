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Sınır Tanımayan Gazetecilerden, Fransız polisine "gazetecilik faaliyetlerine saygı duy" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 18:11 | Son Güncelleme

Sınır Tanımayan Gazetecilerden, Fransız polisine "gazetecilik faaliyetlerine saygı duy" çağrısı

PARİS (AA) - Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, emeklilik yasa tasarısının protesto edildiği eylemlerde Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın dahil bazı gazetecilerin yaralanmasından sonra Fransız polisine "gazetecilik faaliyetlerine saygı duy" çağrısı yaptı.

RSF'den yapılan yazılı açıklamada, Fransa yönetiminden gazetecilerin güvenliğinin güvence altına alınması talep edildi.

Fransa'da Sarı Yeleklilerin gösterilerinin başladığı Kasım 2018'den bu yana 54 gazetecinin yaralandığı belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerinin çok sayıda gazeteciye de orantısız güç uyguladığı kaydedildi.

Açıklamada, polisin gazetecilere karşı orantısız güç uygulamasının durdurulması talep edilerek, "Polislerin uyması gereken ciddi bir kural listesi oluşturulması gerekiyor. Bu listede güvenlik güçlerine, gazetecilerin görevlerini yerine getirmesine saygı duymaları gerektiği hatırlatılmalı." ifadesi kullanıldı.

Kuralları ihlal eden güvenlik güçlerine karşı disiplin cezaları uygulanması çağrısında bulunulan açıklamada, Fransa'nın Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 32'inci sırada yer aldığı anımsatıldı.

- Fransa'da gösterilerde gözünden yaralanan AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, ameliyat olmuştu

Fransa'daki emeklilik reformu protestolarında dün polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan AA Foto Muhabiri Yalçın, sol gözünden ameliyat olmuştu.

Başkent Paris'te dün akşam Cochin Hastanesine kaldırılan Yalçın, yaklaşık 6 saat süren bir ameliyat geçirdi.

Doktorlar, Yalçın'ın hastanede müşahede altında tutulduğunu bildirdi.

Paris'teki emeklilik reformu protestolarını yakından takip eden Yalçın, güvenlik güçlerinin fırlattığı gaz kapsülünün yüzündeki maskeyi delmesi sonucu gözünden yaralanmıştı.

Maske camının kırılmasıyla kanlar içinde kalan Yalçın'a ilk müdahale, olay yerindeki sağlık görevlilerince ardından doktorlar tarafından ambulansta yapılmıştı.

Dün başta Paris'te olmak üzere Fransa'daki emeklilik reformunu protesto eden on binlerce gösterici ile polis arasında yer yer arbede yaşanmıştı.

Göstericilerin çevreye zarar vermesi ve bazı araçları ateşe vermesi sonucu polis müdahalede bulunmuş ve Yalçın'ın yanı sıra olayları izleyen iki gazeteci daha yaralanmıştı.

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Fransa Fransız polisi RSF Sınır Tanımayan Gazeteciler

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