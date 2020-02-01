HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ‘Sinir ucu iltihabı’ hastası kadın yardım bekliyor

‘Sinir ucu iltihabı’ hastası kadın yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 23:15 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da sinir ucu iltihabı, tıptaki adıyla ‘nöropati’ hastalığı nedeniyle yatalak hale gelen kadın çaresizce tedavi olmayı bekliyor.

Merkez Eyyübiye ilçesi Gümüşkuşak Mahallesi’nde yaklaşık 3 yıl önce sinir ucu iltihabı, tıptaki adıyla ‘nöropati’ hastalığı nedeniyle yatalak hale gelen Harika Ayaz (52), tedavi olabilmesi için yardım elini bekliyor. Yüzde 95 engelli olan Ayaz, kendi başına doğal ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Annesinin hastalığından dolayı okullu bırakmak zorunla kalan Meryem Ayaz, annesinin bir an tedavi edilip eğitimine kaldığı yerden devam etmek istiyor.

"TEK İSTEDİĞİM EŞİMİN SAĞLIĞINA KAVUŞMASIDIR"

Eşinin bir an önce tedavi edilmesini isteyen Hasan Ayaz, “Eşim 3 yıldır sinir hücresi hastalığına yakalanmış. Eşim iyileşmesi için hastane hastane geziyoruz. Doktorlar eşime çare bulamıyorlar. 3 yıl boyunca eşimin tedavi olabilmesi için geziyoruz. Maddi ve manevi olarak zor durumdayım. Benim kızım annesine yardımcı olmak için üniversiteyi terk etmek zorunda kaldı. Eşim kendi ihtiyaçlarını karşılanamıyor, mecburen biz yardımcı oluyoruz. Tek istediğim şey eşimin eski sağlığına kavuşmasıdır. Türk doktorlarına güveniyorum, inşallah bu hastama bir çare bulurlar. Eşim sinir ucu iltihaplanma hastası diyorlar. Eşim tedavi olursa iyileşecek. Sağlık Bakanlığı, milletvekilleri, başkanlardan bize yardımcı olmalarını istiyorum. Eşim çok zor durumda. Eşim yüzde 95 engelli raporu var” dedi.

"BİR AN ÖNCE TEDAVİ OLMAK İSTİYORUM"

Doğal ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan Harika Ayaz, “Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanlığından ve doktorlardan rica ediyorum, beni tedavi etsinler. Ağrılarım çok var, dayanamıyorum. Gece gündüz sancı tutuyor. Elim ayağım tutamıyor, konuşamıyorum. Tek ricam bir an önce tedavi olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

"ANNEME YARDIM ETMEK İÇİN OKULU BIRAKTIM"

Annesinin hastalığından dolayı okullu bırakmak zorunda kalan Meryem Ayaz da “Üniversite sınavına hazırlanıyordum. Annemin hastalığından dolayı okulu terk etmek zorunda kaldım. Doktorlardan ricam, annemin tedavi etsinler. Maalesef okula gidemiyorum annem hasta olduğundan dolayı yardım ediyorum. Anneme yemek yediriyorum, kaldırıyorum, ihtiyaçlarını karşılıyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNERAilesi uyardı: Biraz yavaşla!Ailesi uyardı: Biraz yavaşla!
Evlilik cüzdanını Erdoğan'ın elinden aldılar!Evlilik cüzdanını Erdoğan'ın elinden aldılar!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sinir ucu iltihabı nöropati hastalık

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Soylu depremzede çocuklarla basketbol oynadı

Bakan Soylu depremzede çocuklarla basketbol oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu’nun nikah törenine katıldı

Evlilik cüzdanını Erdoğan'ın elinden aldılar!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması: Sonuç negatif oldu

İstanbul'da koronavirüs görüldü iddiası olay olmuştu! Bakan'dan açıklama

1 Şubat Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar!

Sayısal Loto'da kazandıran numaralar belli oldu!

Ayşenur'a cinsel saldırıda bulunup intihara sürükleyen amcaoğlu hakkında yeni gelişme!

Ayşenur'u intihara sürükleyen amcaoğlu hakkında yeni gelişme!

Bursa'da silahlı kavga! Sokak ortasındaki tartışma kanlı bitti!

Sokak ortasındaki tartışma kanlı bitti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.