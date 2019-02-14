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Sınır yönetimi alanında kurumlar arası iş birliği yönetmeliğinde değişiklik

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 04:51 | Son Güncelleme

Entegre Sınır Yönetimi Koordinasyon Kurulu ile Sınır Yönetimi Uygulama Kurulu üyeleri yeniden belirlendi

Entegre Sınır Yönetimi Koordinasyon Kurulu ile Sınır Yönetimi Uygulama Kurulu üyeleri yeniden tespit edildi.

"Sınır Yönetimi Alanında Kurumlar Arası İşbirliği ve Koordinasyon Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne yönelik bazı düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, Entegre Sınır Yönetimi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanının veya katılmadığında İçişleri Bakanının başkanlığında; Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Sağlık, Tarım ve Orman, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlarından oluşacak.

Kurul yılda bir defa veya Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine toplanacak. Gerekli
görüldüğünde diğer bakanlar da Kurula davet edilebilecek.

Sınır Yönetimi Uygulama Kurulu da İçişleri Bakanının görevlendireceği bakan yardımcısının başkanlığında; Dışişleri, Milli Savunma, Sağlık, Tarım ve Orman, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı bakanlarının görevlendireceği bakan yardımcıları ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı, Avrupa Birliği Başkanı, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı, Harita Genel Müdürü, Göç İdaresi Genel Müdürü, İller İdaresi Genel Müdürü ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdüründen oluşacak.

Kurul yılda iki defa toplanacak. Başkan, resen veya temsilcilerden birinin talebi
üzerine toplantı gündemini belirleyerek Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilecek.

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Değişiklik Resmi Gazete Sınır Yönetimi Yönetmelik

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